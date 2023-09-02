В Карасуке вор позарился на электрогитару

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
«В полицию обратился житель города Карасука с заявлением о пропаже из дома электрической гитары», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В ходе проведения оперативных мероприятий полицейским удалось найти возможного воришку. Был задержан 32-летний сибиряк, уже судимый за кражу. По версии следствия, мужчина мог изучить распорядок дня хозяина дома и взломал замок, когда тот отсутствовал. После этого он забрал электрический инструмент и скрылся.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения.