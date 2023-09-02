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Воришка позарился на электрогитару

В Карасуке вор позарился на электрогитару

2 сентября 2023, 08:44
Фото: pxhere.com
Воришка позарился на электрогитару
В Карасуке задержали подозреваемого в воровстве. Мужчина мог украсть электрогитару.
«В полицию обратился житель города Карасука с заявлением о пропаже из дома электрической гитары», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейским удалось найти возможного воришку. Был задержан 32-летний сибиряк, уже судимый за кражу. По версии следствия, мужчина мог изучить распорядок дня хозяина дома и взломал замок, когда тот отсутствовал. После этого он забрал электрический инструмент и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения.

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#Происшествия#Новосибирская область#Полиция#Кража#Александр Ляхов
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