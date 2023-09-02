В Карасуке вор позарился на электрогитару

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейским удалось найти возможного воришку. Был задержан 32-летний сибиряк, уже судимый за кражу. По версии следствия, мужчина мог изучить распорядок дня хозяина дома и взломал замок, когда тот отсутствовал. После этого он забрал электрический инструмент и скрылся.