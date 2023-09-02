В Новосибирске больше пьют, чем занимаются спортом: только статистика

Но можно сказать, что все не так плохо, потому что по количеству спортивных центров Новосибирск на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга, а по количеству алкомаркетов наш город занимает уже четвертое место в этом интересном рейтинге после двух столиц и Нижнего Новгорода.