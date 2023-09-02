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1333 алкомаркета на 1,6 миллионный Новосибирск - много это или мало?

В Новосибирске больше пьют, чем занимаются спортом: только статистика

2 сентября 2023, 05:49
Фото: 1MI
1333 алкомаркета на 1,6 миллионный Новосибирск - много это или мало?
В Новосибирске на 10 тысяч жителей 8,15 алкомаркетов и всего 2,8 фитнес центров, так что даже при всем желании вести здоровый образ жизни, то даже чисто статистически новосибирцам гораздо легче дойти до ближайшего магазина спиртного, чем до фитнес-центра.

Интересную статистику представил в короткой заметке vc.ru — во всех 16 российских городах-миллионниках количество алкомаркетов превышает количество фитнес-центров. В Новосибирске, например, 1333 магазина, специализирующихся на алкоголе, и 458 фитнес-центра, согласно данным 2GIS, и это не считая алкогольных отделов, которые есть в каждом супермаркете.

К тому же в Новосибирске, согласно тому же сервису 2GIS более 80 магазинов, круглосуточно торгующих алкоголем, а круглосуточных фитнес-центров — всего 12, так что соотношение опять не в пользу спорта.

Но можно сказать, что все не так плохо, потому что по количеству спортивных центров Новосибирск на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга, а по количеству алкомаркетов наш город занимает уже четвертое место в этом интересном рейтинге после двух столиц и Нижнего Новгорода.

На новосибирской ярмарке меда нелегально торговали 100 литрами алкоголя
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В Новосибирске на ярмарке меда пресекли нелегальную реализацию 100 литров алкоголя.

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