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Протестные акции против уничтожения деревьев проходят в Академгородке не первое десятилетие

Акция протеста против уничтожения лесов Академгородка прошла в Новосибирске

3 сентября 2023, 06:23
Фото: t.me/akadem_media
Протестные акции против уничтожения деревьев проходят в Академгородке не первое десятилетие
Активисты провели пикет с требованием остановить уничтожения зеленых насаждений и прекратить «уплотнительную» застройку Советского района

В воскресенье, 3 сентября, несколько активистов провели согласованный пикет около ДК «Академия» в Академгородке. Участники акции протеста принесли с собой плакаты и баннеры с лозунгами «Хватит грабить Академгородок», «Спасем город — лес», «Нет вырубке и застройке Академгородка». Как сообщила редакции Atas.info одна из организаторов пикета, доктор биологических наук Наталья Шамина, в новосибирском научном центре, несмотря на охранный статус, продолжается вырубка на территории городских лесов. А начавшаяся этим летом реконструкция тротуаров и строительство велодорожек приводит к массовому повреждению корневой системы деревьев, что чревато их гибелью.

«Требуем прекратить варварское „благоустройство“ с повреждением и уничтожением зеленых насаждений. Принять меры реагирования по ситуации с повреждением деревьев при устройстве тротуаров вдоль проспекта Строителей, проспекта Лаврентьева и Морского проспекта в августе–сентябре 2023 года: траншея реконструируемого тротуара и вновь устраиваемых велодорожек прокладывается с подрубанием корней взрослых деревьев в критичной близости к их стволам», — говорится в обращении к властям и правоохранительным органам, которое в ходе пикета предлагалось подписать прохожим.
Даже у неспециалиста могут возникнуть сомнения в правильности выбранной технологии для строительства велодорожекДаже у неспециалиста могут возникнуть сомнения в правильности выбранной технологии для строительства велодорожек
Даже у неспециалиста могут возникнуть сомнения в правильности выбранной технологии для строительства велодорожек
Фото: atas.info

Из-за массового повреждения зеленых насаждений активисты требуют возбуждения уголовного дела в отношении виновных. Всего в обращении пикетчиков содержится 10 пунктов, в частности, требование признать Академгородок произведением ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства с приданием соответствующего охранного статуса. Кроме того, протестующие призывают остановить «варварскую уплотнительную застройку Советского района, без планов сохранения экологического баланса территорий». Речь идет о намерении построить на месте ветхих двухэтажных бараков в микрорайоне Щ жилые дома высотой до 18 этажей.

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#Общество#Новосибирск#Лес#Академгородок#Пикет#Вырубка
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