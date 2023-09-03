Акция протеста против уничтожения лесов Академгородка прошла в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
В воскресенье, 3 сентября, несколько активистов провели согласованный пикет около ДК «Академия» в Академгородке. Участники акции протеста принесли с собой плакаты и баннеры с лозунгами «Хватит грабить Академгородок», «Спасем город — лес», «Нет вырубке и застройке Академгородка». Как сообщила редакции Atas.info одна из организаторов пикета, доктор биологических наук Наталья Шамина, в новосибирском научном центре, несмотря на охранный статус, продолжается вырубка на территории городских лесов. А начавшаяся этим летом реконструкция тротуаров и строительство велодорожек приводит к массовому повреждению корневой системы деревьев, что чревато их гибелью.
«Требуем прекратить варварское „благоустройство“ с повреждением и уничтожением зеленых насаждений. Принять меры реагирования по ситуации с повреждением деревьев при устройстве тротуаров вдоль проспекта Строителей, проспекта Лаврентьева и Морского проспекта в августе–сентябре 2023 года: траншея реконструируемого тротуара и вновь устраиваемых велодорожек прокладывается с подрубанием корней взрослых деревьев в критичной близости к их стволам», — говорится в обращении к властям и правоохранительным органам, которое в ходе пикета предлагалось подписать прохожим.
Из-за массового повреждения зеленых насаждений активисты требуют возбуждения уголовного дела в отношении виновных. Всего в обращении пикетчиков содержится 10 пунктов, в частности, требование признать Академгородок произведением ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства с приданием соответствующего охранного статуса. Кроме того, протестующие призывают остановить «варварскую уплотнительную застройку Советского района, без планов сохранения экологического баланса территорий». Речь идет о намерении построить на месте ветхих двухэтажных бараков в микрорайоне Щ жилые дома высотой до 18 этажей.