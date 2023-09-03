Акция протеста против уничтожения лесов Академгородка прошла в Новосибирске

В воскресенье, 3 сентября, несколько активистов провели согласованный пикет около ДК «Академия» в Академгородке. Участники акции протеста принесли с собой плакаты и баннеры с лозунгами «Хватит грабить Академгородок», «Спасем город — лес», «Нет вырубке и застройке Академгородка». Как сообщила редакции Atas.info одна из организаторов пикета, доктор биологических наук Наталья Шамина, в новосибирском научном центре, несмотря на охранный статус, продолжается вырубка на территории городских лесов. А начавшаяся этим летом реконструкция тротуаров и строительство велодорожек приводит к массовому повреждению корневой системы деревьев, что чревато их гибелью.