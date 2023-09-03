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Posted Сегодня, 01:44

Published Сегодня, 01:44

Modified Сегодня, 02:30

Updated Сегодня, 02:30

Смертельным стало лобовое столкновение

Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Новосибирской области

3 сентября 2023, 01:44
Фото: тг-канал "Дороги с Кузнецовым"
Смертельным стало лобовое столкновение
Трагедия произошла в Карасукском районе, погибшие ехали на автомобиле ВАЗ-2112

Водитель и 37-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2112 погибли в результате лобового столкновения с грузовиком в Карасукском районе Новосибирской области. Об этом сообщил своем в телеграм-канале первый заместитель начальника регионального управления ГИБДД Андрей Кузнецов.

Отечественный легковой автомобиль двигался со стороны Казахстана в сторону города Карасука, выехал на встречную полосу и столкнулся с встречным грузовым автомобилем DAF, описывает обстоятельства смертельного происшествия Кузнецов.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Новосибирска, возмущенный отсутствием доказательств смерти владельца ЧВК «Вагнер», создал петицию с требованием расследования обстоятельств крушения самолета Евгения Пригожина.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирская область#ДТП#Гибель
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