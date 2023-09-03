Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Новосибирской области

Водитель и 37-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2112 погибли в результате лобового столкновения с грузовиком в Карасукском районе Новосибирской области. Об этом сообщил своем в телеграм-канале первый заместитель начальника регионального управления ГИБДД Андрей Кузнецов.