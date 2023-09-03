Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Новосибирской области

Posted Сегодня, 01:44
Published Сегодня, 01:44
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Updated Сегодня, 02:30
Водитель и 37-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2112 погибли в результате лобового столкновения с грузовиком в Карасукском районе Новосибирской области. Об этом сообщил своем в телеграм-канале первый заместитель начальника регионального управления ГИБДД Андрей Кузнецов.
Отечественный легковой автомобиль двигался со стороны Казахстана в сторону города Карасука, выехал на встречную полосу и столкнулся с встречным грузовым автомобилем DAF, описывает обстоятельства смертельного происшествия Кузнецов.
Ранее мы рассказывали о том, что житель Новосибирска, возмущенный отсутствием доказательств смерти владельца ЧВК «Вагнер», создал петицию с требованием расследования обстоятельств крушения самолета Евгения Пригожина.