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Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

Осень постепенно вступает в свои права

Новосибирск зальет дождями: синоптики дали прогноз на предстоящую неделю

3 сентября 2023, 04:26
Фото: 1MI
Осень постепенно вступает в свои права
Дожди и похолодание ждут жителей Новосибирска на неделе с 4 сентября

На следующей неделе в Новосибирске испортится погода. По прогнозу, опубликованному порталом Яндекс.Погода, в понедельник и вторник ожидаются интенсивные дожди с грозами. В среду, 6 сентября, осадков не прогнозируют, но столбик термометра упадет до отметки 16 градусов тепла. В четверг похолодает до 14 градусов и вновь пойдет дождь. К концу недели на фоне слабой облачности потеплеет до 18 градусов.

Специалисты сервиса Gismeteo прогнозируют затяжные дожди с понедельника по среду, однако, по их мнению, температура не опустится ниже +18 градусов. Столбик термометра будет держаться примерно на этом уровне всю неделю с повышением до +22 к воскресенью. Слабые осадки возможны в пятницу и воскресенье.

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#Новосибирск#Погода#Осень#Дожди
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