Новосибирск зальет дождями: синоптики дали прогноз на предстоящую неделю

На следующей неделе в Новосибирске испортится погода. По прогнозу, опубликованному порталом Яндекс.Погода, в понедельник и вторник ожидаются интенсивные дожди с грозами. В среду, 6 сентября, осадков не прогнозируют, но столбик термометра упадет до отметки 16 градусов тепла. В четверг похолодает до 14 градусов и вновь пойдет дождь. К концу недели на фоне слабой облачности потеплеет до 18 градусов.