Новосибирск зальет дождями: синоптики дали прогноз на предстоящую неделю

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
На следующей неделе в Новосибирске испортится погода. По прогнозу, опубликованному порталом Яндекс.Погода, в понедельник и вторник ожидаются интенсивные дожди с грозами. В среду, 6 сентября, осадков не прогнозируют, но столбик термометра упадет до отметки 16 градусов тепла. В четверг похолодает до 14 градусов и вновь пойдет дождь. К концу недели на фоне слабой облачности потеплеет до 18 градусов.
Специалисты сервиса Gismeteo прогнозируют затяжные дожди с понедельника по среду, однако, по их мнению, температура не опустится ниже +18 градусов. Столбик термометра будет держаться примерно на этом уровне всю неделю с повышением до +22 к воскресенью. Слабые осадки возможны в пятницу и воскресенье.