В Новосибирске пьяница угрожал прохожим пистолетом из-за замечания в свой адрес

Ночью 2 сентября в микрорайоне ОбьГЭС, это Советский район Новосибирска, произошел конфликт между местными жителями и группой молодых людей, распивавших алкоголь на улице. В ответ на замечание о неподобающем поведении один из выпивох начал угрожать пистолетом, предположительно, травматическим.