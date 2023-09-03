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Заявления в полицию об угрозе оружием не поступало

В Новосибирске пьяница угрожал прохожим пистолетом из-за замечания в свой адрес

3 сентября 2023, 01:56
Фото: 1MI
Заявления в полицию об угрозе оружием не поступало
Инцидент произошел в микрорайоне ОбьГЭС — в полиции об этом ничего не знают

Ночью 2 сентября в микрорайоне ОбьГЭС, это Советский район Новосибирска, произошел конфликт между местными жителями и группой молодых людей, распивавших алкоголь на улице. В ответ на замечание о неподобающем поведении один из выпивох начал угрожать пистолетом, предположительно, травматическим.

Об этом очевидцы инцидента сообщают в паблике «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в социальной сети «ВКонтакте». «Данная особь человека была не в адеквате», — возмущается автор поста.

В пресс-службе регионального управления МВД заявили, что в полицию не поступало заявления, связанного с этим происшествием

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Полиция
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