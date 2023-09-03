В Новосибирске пьяница угрожал прохожим пистолетом из-за замечания в свой адрес

Posted Сегодня, 01:56
Published Сегодня, 01:56
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
Ночью 2 сентября в микрорайоне ОбьГЭС, это Советский район Новосибирска, произошел конфликт между местными жителями и группой молодых людей, распивавших алкоголь на улице. В ответ на замечание о неподобающем поведении один из выпивох начал угрожать пистолетом, предположительно, травматическим.
Об этом очевидцы инцидента сообщают в паблике «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в социальной сети «ВКонтакте». «Данная особь человека была не в адеквате», — возмущается автор поста.
В пресс-службе регионального управления МВД заявили, что в полицию не поступало заявления, связанного с этим происшествием