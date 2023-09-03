В Новосибирске снова ремонтируют печально известную лестницу на Речном вокзале

Posted Сегодня, 01:30
Published Сегодня, 01:30
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Updated Сегодня, 02:30
В мэрии Новосибирска вновь сообщили о ремонте лестницы от остановочной платформы электропоездов «Речной вокзал» к улице Восход. Строители начали облицовку ступеней гранитом, предполагается, что будет оборудован спуск для инвалидов-колясочников, обустроены стальные перила и поручни.
По первоначальному плану работы должны были быть завершены к октябрю 2022 года, однако фактические ремонт начался только 3 ноября. Но в итоге его так и не закончили, муниципалитет вынужден был объявить новый конкурс по выбору подрядчика, а горожане вывешивали плакаты, требуя продолжить работы, и создали самодельные ступеньки возле аварийной лестницы.