atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:30

Published Сегодня, 01:30

Modified Сегодня, 02:30

Updated Сегодня, 02:30

Небольшую лестницу не могут отремонтировать уже около года

В Новосибирске снова ремонтируют печально известную лестницу на Речном вокзале

3 сентября 2023, 01:30
Фото: t.me/nsk54_official
Небольшую лестницу не могут отремонтировать уже около года
Ступени начали облицовывать гранитом, обещают сделать спуск для колясочников. Ремонт должны были завершить еще около года назад

В мэрии Новосибирска вновь сообщили о ремонте лестницы от остановочной платформы электропоездов «Речной вокзал» к улице Восход. Строители начали облицовку ступеней гранитом, предполагается, что будет оборудован спуск для инвалидов-колясочников, обустроены стальные перила и поручни.

По первоначальному плану работы должны были быть завершены к октябрю 2022 года, однако фактические ремонт начался только 3 ноября. Но в итоге его так и не закончили, муниципалитет вынужден был объявить новый конкурс по выбору подрядчика, а горожане вывешивали плакаты, требуя продолжить работы, и создали самодельные ступеньки возле аварийной лестницы.

Читайте также:
Антирейтинг разбитых пешеходных лестниц составили в НовосибирскеМэр Новосибирска назвал сроки восстановления лестницы на Речном вокзалеУстали ждать: новосибирцы сами соорудили ступеньки на лестнице у Речного вокзала
#Общество#Город#Новосибирск#Ремонт
Подпишитесь
Школьник из Новосибирска попросил Путина о селфи на уроке «Разговор о важном»
1 сентября, 15:07
Скидка 8 рублей в транспорте Новосибирска начала действовать с 1 сентября 2023
1 сентября, 03:51
В Новосибирске на 9 дней после гибели Евгения Пригожина исполнили музыку Вагнера
1 сентября, 09:56
215 тысяч детей пошли в школу 1 сентября 2023 — Новосибирск отмечает День знаний
1 сентября, 03:07
Академ. инфо: Депутат Наталья Пинус переехала из Новосибирска в Черногорию на ПМЖ
1 сентября, 04:42
Территория завода «Синар» готова к застройке 30-этажными высотками в Новосибирске
1 сентября, 06:34