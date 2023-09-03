В Новосибирске снова ремонтируют печально известную лестницу на Речном вокзале

По первоначальному плану работы должны были быть завершены к октябрю 2022 года, однако фактические ремонт начался только 3 ноября. Но в итоге его так и не закончили, муниципалитет вынужден был объявить новый конкурс по выбору подрядчика, а горожане вывешивали плакаты, требуя продолжить работы, и создали самодельные ступеньки возле аварийной лестницы.