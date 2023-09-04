15 ноября города Новосибирской области должны быть готовы к отопительному сезону

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
До 15 ноября получить паспорта готовности к отопительному периоду должны все муниципальные образования Новосибирской области, сообщил министр Денис Архипов губернатору Андрею Травникову. 110 муниципалитетов должны получить паспорта готовности от Ростехнадзора.
На данный момент, по информации министра готовность к зиме объектов жилого фонда составляет 90%, теплосетей 87%, котельных — 85%
20,8 км трубопроводов реконструировано в 2023 году, что вдвое больше результатов прошлого года.
В какой момент начнется отопительный сезон в Новосибирске осенью 2023 ранее уже рассказывал Атас.инфо. «Отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого, соответственно, среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 °C или среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 °C», — сообщили в мэрии Новосибирска.
Проще говоря — когда среднесуточная температура пять дней будет держаться ниже 8°C.