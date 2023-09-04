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Published Сегодня, 03:40

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Тепло в домах включают, когда средняя температура на улице 5 дней держится ниже 8°C

15 ноября города Новосибирской области должны быть готовы к отопительному сезону

4 сентября 2023, 03:40
Фото: 1MI
Тепло в домах включают, когда средняя температура на улице 5 дней держится ниже 8°C
О готовности Новосибирской области к предстоящей зиме доложил губернатору министр ЖКХ Денис Архипов в ходе оперативного совещания в Правительстве Новосибирской области 4 сентября 2023.

До 15 ноября получить паспорта готовности к отопительному периоду должны все муниципальные образования Новосибирской области, сообщил министр Денис Архипов губернатору Андрею Травникову. 110 муниципалитетов должны получить паспорта готовности от Ростехнадзора.

На данный момент, по информации министра готовность к зиме объектов жилого фонда составляет 90%, теплосетей 87%, котельных — 85%

20,8 км трубопроводов реконструировано в 2023 году, что вдвое больше результатов прошлого года.

Когда начнется отопительный сезон в Новосибирске в 2023 году — отвечает мэрия
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В какой момент начнется отопительный сезон в Новосибирске осенью 2023 ранее уже рассказывал Атас.инфо. «Отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого, соответственно, среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 °C или среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 °C», — сообщили в мэрии Новосибирска.

Проще говоря — когда среднесуточная температура пять дней будет держаться ниже 8°C.

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#Экономика#Город#Дмитрий Тростников#Новосибирская область#Тепло#Отопление#Отопительный сезон#Андрей Травников#Теплосеть#Министр#2023#Денис Архипов
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