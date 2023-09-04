15 ноября города Новосибирской области должны быть готовы к отопительному сезону

В какой момент начнется отопительный сезон в Новосибирске осенью 2023 ранее уже рассказывал Атас.инфо. «Отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого, соответственно, среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 °C или среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 °C», — сообщили в мэрии Новосибирска.