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Posted 4 сентября 2023, 08:37

Published 4 сентября 2023, 08:37

Modified 4 сентября 2023, 08:54

Updated 4 сентября 2023, 08:54

Спортсмен скончался в реанимации

Борца из клуба «Первомаец» забили до смерти на Первомайке

4 сентября 2023, 08:37
Фото: 1MI. Спортсмен скончался в реанимации
В Новосибирске убили спортсмена Владислава Рухлю. Подозреваемого задержали в тот же день, но потом отпустили. Сейчас вдова намерена добиться справедливости.

Как сообщает «КП-Новосибирск», все началось 10 августа, когда 27-летний Владислав пропал в Первомайском районе. Перед этим он позвонил жене и сказал о назначенной встрече со знакомым на перекрестке Красного факела и Эйхе. После этого молодой человек не отвечал на звонки и не вернулся домой. В итоге все закончилось трагедией.

«Его маме позвонили в больницу и сообщили, что Владислав в реанимации. Обнаружили без сознания на крыльце травмпункта на Героев Революции», — рассказала изданию вдова погибшего сибиряка Маргарита.

Владислав впал в кому и, вопреки всем усилиям врачей, скончался через два дня от последствий черепно-мозговой травмы.

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11 августа полицейские обнаружили пропавший BMW X5 мужчины. Одновременно следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

В ходе был задержан 31-летний житель Первомайского района. По иронии судьбы, Владислав почти всю жизнь прожил на Первомайке и занимался в местном клубе «Первомаец», позже став кандидатом в мастера спорта по греко-римской борьбе. Подозреваемый уже был ранее судим, на данный момент сибиряка арестовали на два месяца.

Сейчас следствие считает основным мотивом убийства личную неприязнь, а подозреваемый не признается в содеянном. Однако Маргарита считает, что мужа якобы вытащили из машины и там избили целой толпой. Сам автомобиль могли угнать, а у Владислава отобрали смартфон, который так и не нашли. Сейчас безутешная вдова ищет свидетелей преступления.

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