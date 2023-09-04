Борца из клуба «Первомаец» забили до смерти на Первомайке

Как сообщает «КП-Новосибирск», все началось 10 августа, когда 27-летний Владислав пропал в Первомайском районе. Перед этим он позвонил жене и сказал о назначенной встрече со знакомым на перекрестке Красного факела и Эйхе. После этого молодой человек не отвечал на звонки и не вернулся домой. В итоге все закончилось трагедией.