Губы разорваны: в Новосибирске 6-тимесячный ребенок умер после пластической операции

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Как сообщает «КП-Новосибирск», трагедия произошла в мае прошлого года. Мать девочки, Елена, утверждает, что врачи допустили ошибку, из-за чего ее дочь скончалась в реанимации.
«Когда дочку вынесли из операционной, она была с дыхательной трубкой. Но мне никто не сказал про осложнения. Потом в реанимацию меня не пускали», — рассказывает сибирячка.
По словам Елены, ребенка ввели в искусственную кому, после чего началось внутреннее кровотечение. На третий день малышка скончалась, но мать к ней не пропустили. Уже перед похоронами родственники якобы увидели, что кожа у ребенка обвисла, а губы разорваны.
Как считает Елена, девочке не сделали переливание крови, из-за чего ослаб организм и начался отек головного мозга, после чего отказали внутренние органы. К тому же, во время наркоза ребенку якобы ввели слишком сильный препарат.
В настоящее время в Следственном комитете возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.