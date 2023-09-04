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Ребенка не удалось спасти

Губы разорваны: в Новосибирске 6-тимесячный ребенок умер после пластической операции

4 сентября 2023, 06:35
Фото: 1MI
Ребенка не удалось спасти
В Новосибирске скончалась шестимесячная девочка. Ребенок умер в реанимации во время рядового удаления «заячьей губы».

Как сообщает «КП-Новосибирск», трагедия произошла в мае прошлого года. Мать девочки, Елена, утверждает, что врачи допустили ошибку, из-за чего ее дочь скончалась в реанимации.

«Когда дочку вынесли из операционной, она была с дыхательной трубкой. Но мне никто не сказал про осложнения. Потом в реанимацию меня не пускали», — рассказывает сибирячка.

По словам Елены, ребенка ввели в искусственную кому, после чего началось внутреннее кровотечение. На третий день малышка скончалась, но мать к ней не пропустили. Уже перед похоронами родственники якобы увидели, что кожа у ребенка обвисла, а губы разорваны.

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Как считает Елена, девочке не сделали переливание крови, из-за чего ослаб организм и начался отек головного мозга, после чего отказали внутренние органы. К тому же, во время наркоза ребенку якобы ввели слишком сильный препарат.

В настоящее время в Следственном комитете возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

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#Происшествия#Новосибирск#Дети#Смерть#Врачи#Следственный комитет#Операция#Александр Ляхов
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