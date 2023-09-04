Губы разорваны: в Новосибирске 6-тимесячный ребенок умер после пластической операции

По словам Елены, ребенка ввели в искусственную кому, после чего началось внутреннее кровотечение. На третий день малышка скончалась, но мать к ней не пропустили. Уже перед похоронами родственники якобы увидели, что кожа у ребенка обвисла, а губы разорваны.