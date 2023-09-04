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Белые манят грибников, грибники - клещей

Клещи кусают грибников — министр здравоохранения призывает к осторожности

4 сентября 2023, 04:21
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Белые манят грибников, грибники - клещей

В Новосибирске грибной сезон омрачен активностью клещей — их вдвое больше

Министр здравоохранения Константин Хальзов предупреждает грибников о всплеске активности клещей в лесах Новосибирской области нынешней осенью. Министр назвал тревожные цифры в докладе губернатору на оперативном совещании в правительстве региона 4 сентября 2023.

«С укусом клеща обратились 250 человек, это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. За эту неделю с подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано 13 человек. Это связано с активным грибным сезоном», — заявил Константин Хальзов, выступая на оперативном совещании в Правительстве Новосибирской области. «Обращаюсь ко всем жителям — соблюдать меры безопасности при нахождении в лесах», — призвал новосибирцев министр.

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Статистика укусов клещей ухудшилась из-за грибной осени. Новосибирцы выкладывают в соцсети фото своих трофеев: весь август — белые грибы, а в сентябре начался сбор урожая опят.

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#Общество#Дмитрий Тростников#Новосибирская область#Грибы#Лес#Здоровье#Константин Хальзов#Болезнь#Министр#Клещи
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