Клещи кусают грибников — министр здравоохранения призывает к осторожности

«С укусом клеща обратились 250 человек, это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. За эту неделю с подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано 13 человек. Это связано с активным грибным сезоном», — заявил Константин Хальзов, выступая на оперативном совещании в Правительстве Новосибирской области. «Обращаюсь ко всем жителям — соблюдать меры безопасности при нахождении в лесах», — призвал новосибирцев министр.