Лежала на воде: новосибирцев напугала девушка на доске

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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«На поверхности воды лежит человек. Разведка. Девушка на доске для сап- серфинга, плыла по течению лежа», — сообщается в паблике «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошел вечером 3 сентября в Советском районе. Спасатели побеседовали с девушкой и доставили ее на берег.
Сап- серфинг является разновидностью популярного спортивного занятия, при котором человек гребет специальным веслом, а не руками. Кроме того, существует «туристический вариант» — сап-бординг -, когда отдыхающий не спеша передвигается по воде и любуется окрестностями.