atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:58

Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

Любительница сапсерфинга напугала новосибирцев

Лежала на воде: новосибирцев напугала девушка на доске

4 сентября 2023, 06:58
Фото: Sup-club.ru
Любительница сапсерфинга напугала новосибирцев
В выходные в Новосибирске произошел забавный казус. Спасателям пришлось дать инструктаж любительнице сапсерфинга.
«На поверхности воды лежит человек. Разведка. Девушка на доске для сап- серфинга, плыла по течению лежа», — сообщается в паблике «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером 3 сентября в Советском районе. Спасатели побеседовали с девушкой и доставили ее на берег.

Сап- серфинг является разновидностью популярного спортивного занятия, при котором человек гребет специальным веслом, а не руками. Кроме того, существует «туристический вариант» — сап-бординг -, когда отдыхающий не спеша передвигается по воде и любуется окрестностями.

Заплыв трех девушек на матрасе завершился в объятиях новосибирских спасателей
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирцам предлагают прокатиться на сап-бордах Новосибирцы простятся с летом карнавальным заплывом по Оби на сап-бордах
#Происшествия#Новосибирск#Отдых#Александр Ляхов#Спасатели МАСС
Подпишитесь
Школьник из Новосибирска попросил Путина о селфи на уроке «Разговор о важном»
1 сентября, 15:07
Скидка 8 рублей в транспорте Новосибирска начала действовать с 1 сентября 2023
1 сентября, 03:51
Под Новосибирском покупатели избили продавца школьных товаров
Вчера, 07:00
Уникальный аэроглиссер разработки КБ Туполева обнаружили под Новосибирском
Вчера, 06:53
Выборы губернатора дистанционно: как проголосовать через Госуслуги в Новосибирске
Сегодня, 05:37
Стало известно, кто будет новым министром образования Новосибирской области
2 сентября, 02:41