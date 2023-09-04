Медведь-террорист объявился в Новосибирской области

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Там посоветовали ограничить на время поход в лес и прогулки по окраине. Из-за страха перед косолапым многие дети пропустили школьные занятия.
Сегодня также сообщалось о встрече с медведем жительницы Усть-Таркского района. Женщина отправилась в лес по грибы, как вдруг увидела в кустах свирепое животное. Впрочем, медведь не стал ее преследовать, поэтому женщине удалось уйти живой и невредимой.
Сообщения о диких животных, которые выходят из леса к людям, начали поступать в регионе с весны. В августе медведь напал и загрыз домашний скот в Венгеровском районе. В этом году в области наблюдалась засуха, из-за чего у животных возникли проблемы с питанием.