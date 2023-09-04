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При встрече с хищником специалисты советуют не приближаться к нему

Медведь-террорист объявился в Новосибирской области

4 сентября 2023, 16:20
Фото: 1MI
При встрече с хищником специалисты советуют не приближаться к нему
В окрестностях станции Безменово Черепановского района заметили медведя, который может нападать на людей, сообщили в местной администрации.

Там посоветовали ограничить на время поход в лес и прогулки по окраине. Из-за страха перед косолапым многие дети пропустили школьные занятия.

Сегодня также сообщалось о встрече с медведем жительницы Усть-Таркского района. Женщина отправилась в лес по грибы, как вдруг увидела в кустах свирепое животное. Впрочем, медведь не стал ее преследовать, поэтому женщине удалось уйти живой и невредимой.

Сообщения о диких животных, которые выходят из леса к людям, начали поступать в регионе с весны. В августе медведь напал и загрыз домашний скот в Венгеровском районе. В этом году в области наблюдалась засуха, из-за чего у животных возникли проблемы с питанием.

Под Новосибирском женщина убежала от медведя в лесу
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#Новосибирская область#Лес#Нападение#Животное#Ограничение#Черепановский район#Прогулки
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