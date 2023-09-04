Медведь-террорист объявился в Новосибирской области

Сообщения о диких животных, которые выходят из леса к людям, начали поступать в регионе с весны. В августе медведь напал и загрыз домашний скот в Венгеровском районе. В этом году в области наблюдалась засуха, из-за чего у животных возникли проблемы с питанием.