Мощный град размером с яйцо обрушился на Новосибирск

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
По словам горожан, с неба падали градины размером с яйцо. Они побили автомобили во дворах. Можно посочувствовать и тем, кто шел в это время по улице без зонта — град не щадил их головы.
Град сопровождался мощным ливнем. Затопило все дороги, подъезды и парковки.
Судя по 2ГИС, водители встали в крупные пробки как на левом, так и на правом берегу Новосибирска. Ситуация на дорогах в 8 баллов из 10.
Кроме того, аномально взлетели цены на такси.