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Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Мощный град размером с яйцо обрушился на Новосибирск

Мощный град размером с яйцо обрушился на Новосибирск

4 сентября 2023, 12:27
Фото: atas.info
Сильный град прошел в Новосибирске вечером 4 сентября. Читатели поделилась фотографиями и видео непогоды с редакцией Atas.info.

По словам горожан, с неба падали градины размером с яйцо. Они побили автомобили во дворах. Можно посочувствовать и тем, кто шел в это время по улице без зонта — град не щадил их головы.

Град сопровождался мощным ливнем. Затопило все дороги, подъезды и парковки.

Видео: atas.info

Судя по 2ГИС, водители встали в крупные пробки как на левом, так и на правом берегу Новосибирска. Ситуация на дорогах в 8 баллов из 10.

Кроме того, аномально взлетели цены на такси.

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