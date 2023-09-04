Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования сети ОАО «РЖД» выросли на 12%

Согласно оперативным данным, в августе 2023 года с вокзалов и станций ОАО «РЖД» отправилось 108,7 млн пассажиров, что на 2,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Так, в пригородном сообщении число пассажиров составило 94,4 млн человек (–3%), в дальнем следовании — 14,3 млн (+4,6%).