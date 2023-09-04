Почему дети слепнут в школе: объяснение Минздрава Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
По данным министерства здравоохранения Новосибирской области, только у незначительной части первоклассников диагностируется близорукость. Однако уже к третьему классу близоруких школьников около 30%, а к окончанию школы проблемы со зрением отмечаются у 70% учеников.
По словам главного детского офтальмолога региона Анжелы Фурсовой, в основе нарушения зрения лежат изменение образа жизни детей, стрессы, отсутствие движения, высокие нагрузки. Питание фастфудом не дает необходимого для глаз количества витаминов, а неправильная осанка за партой нарушает кровоснабжение головного мозга, что мешает правильному развитию зрительного аппарата. Негативно на зрение влияет и нагрузка на глаза одного типа.
«Привычно-избыточное напряжение аккомодации или ПИНА — это еще не спазм, но уже формирование привычки, предпосылка к плохому зрению. Если ребенок длительное время смотрит на что-то вблизи, не переводит вдаль взгляд, если он малоподвижен, не гуляет, не занимается спортом, а смотрит все время в планшет, телефон, компьютер, то формируется привычно-избыточное напряжение. Как правило, это дети начальной или средней школы», — цитирует Анжелу Фурсову телеграм-канал регионального Минздрава.
Основная профилактика развития близорукости — школьный физкульт-минутки, когда дети расслабляют глазные мышцы, переводят взгляд с близкого расстояния на дальнее. Кроме того, очень важен правильный источник света, подобранный по росту стул и стол.
Чем раньше ребенка будут выявлены проблемы со зрением, тем эффективнее будет очковая коррекция, заключает офтальмолог.