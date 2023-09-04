С января по июль погрузка экспортных товаров в порты на РЖД увеличилась на 1,8%

Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
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В частности, в порты Северо-Запада, учитывая припортовые станции Октябрьской, Северной и Калининградской железных дорог, отправили 77,5 млн тонн грузов (прирост составил 3,9%). В порты ДВФО поступило 67 млн тонн (в процентном эквиваленте — на 1,9% больше по сравнению с периодом с января по июль минувшего года). Порты Юга, включая припортовые станции Северо-Кавказской и Приволжской железных дорог, приняли 53,9 млн тонн (что на 1,2% меньше, чем за аналогичные семь месяцев прошлого года).
Что касается поступления в порты зерна по РЖД, здесь наблюдается рост погрузок в 2,6 раза, до 7,7 млн тонн. Кроме того, в порты за этот год поступило на 46,1% больше химикатов и соды, что эквивалентно 1,5 млн тонн. Рост погрузки по РЖД удобрений составил 4,9% — до 13,4 млн тонн, а угля было погружено на 3,8% больше — до 108,5 млн тонн.
Доля угля в грузопотоке на экспорт достигла в текущем году 54,7%, продуктов нефтепереработки — 21,2%, удобрений — 6,8%, черных металлов — 5,1%, зерновых — 3,9%, а 1,8% пришелся на погрузки руды.
Значительно увеличились перевозки угля в порты Северо-Запада — прирост составил 15%, до 34,7 млн тонн, а также удобрений (+5,9%, до 11,3 млн тонн) и зерновых, которых было перевезено на 44,7% больше, до 85 тыс. тонн.
Кроме угля, погрузки которого выросли на 4,1%, до 55,6 млн тонн, дальневосточные морские терминалы приняли на 5,2% больше экспортных продуктов нефтепереработки (до 4 млн тонн), химикатов и соды (которых поступило в 9,3 раза больше, до 462,1 тыс. тонн), зерновых (погрузки увеличились в 8,9 раза, до 91,9 тыс. тонн), а также удобрений (их было погружено на 18,6% больше, до 41,9 тыс. тонн).
Главными катализаторами роста погрузок в адрес южных портов стали перевозки зерновых, которых в этом году поступило в 2,6 раза больше, до 7,5 млн тонн, а также химикатов, прирост погрузок по которым достиг 29,7%, до 398,1 тыс. тонн.