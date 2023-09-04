С января по июль погрузка экспортных товаров в порты на РЖД увеличилась на 1,8%

Что касается поступления в порты зерна по РЖД, здесь наблюдается рост погрузок в 2,6 раза, до 7,7 млн тонн. Кроме того, в порты за этот год поступило на 46,1% больше химикатов и соды, что эквивалентно 1,5 млн тонн. Рост погрузки по РЖД удобрений составил 4,9% — до 13,4 млн тонн, а угля было погружено на 3,8% больше — до 108,5 млн тонн.