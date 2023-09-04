Спортивные школы Новосибирска — где воспитывают чемпионов

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Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:01
На базе СШОР по боксу в Новосибирске обеспечивается комплексная подготовка детей и подростков в спортивном направлении. Тренировки проводятся регулярно в нескольких залах в городе — в комплексах «Заря», «Чкаловец», «Электрон», «Динамо» и «Молодежный».
Воспитанники СШОР успешно выступают на спортивных соревнованиях на уровне города, региона и страны, завоевывают призовые места, подтверждают разряды.
Зачисление в спортивную школу начинается в августе 2023 года и завершается в сентябре. Необходимо собрать и подать документы по адресу: Новосибирск, улица Троллейная, дом 20а.
Зачисление в спортивную школу осуществляется только при наличии медицинской справки и при отсутствии противопоказаний. Также необходимо побеседовать с тренером, продемонстрировать ему нужный уровень физической подготовки. Подробная информация о зачислении в школу и об условиях приема публикуется на странице СШОР в соцсети «ВКонтакте».
Центр спортивной борьбы — одна из наиболее известных и посещаемых спортивных школ Новосибирска. Учреждение считается одним из лучших в городе и в регионе. На его базе регулярно тренируется более двух тысяч детей и подростков.
В спортивной школе несколько направлений:
Тренерский состав включает специалистов, имеющих первую и высшую квалификационные категории. Они обеспечивает подготовку юных борцов на высоком уровне — воспитанники добиваются впечатляющих результатов на региональных, всероссийских и международных соревнованиях.
Зачисление в спортивную школу на этап начальной подготовки осуществляется после проведения индивидуального отбора, который проводит приемная комиссия по конкретному виду направления. Потенциальные воспитанники должны успешно сдать предусмотренные нормативы.
Те, кто прошел испытания успешно, зачисляются в спортивную школу в срок не позднее 31 октября. Если в школе остаются вакантные места, ребенка могут зачислить в любое время года. Для того чтобы записаться на отбор, необходимо подать документы по адресу: Новосибирск, улица Зыряновская, дом 55. Вся информация о приеме и его сроках представлена на официальном сайте учреждения.
Воспитанники Центра ВВС в Новосибирске занимаются подводным спортом, плаванием, синхронным и адаптивным плаванием, а также парусным спортом. Занятия проводятся в нескольких бассейнах города. Так, тренировки по подводному спорту воспитанники СШОР посещают в бассейнах «Нептун», «Динамо», «Академ-Волна» и «Лазурный», плаванием дети занимаются в таких бассейнах Новосибирска, как «Молодость», «Олимпик», «Водник», «Афалина» и других.
Для того чтобы записаться в СШОР, необходимо предоставить документы и заявление от законных представителей ребенка по адресу: Новосибирск, улица Лазурная, дом 10/3. Зачисление осуществляется после процедуры отбора, в рамках которого тренеры оценивают уровень физической подготовки потенциального воспитанника.
Прием в СШОР открывается в августе и закрывается в сентябре, на коммерческой основе дети принимаются в течение всего года. Информация о правилах приема доступна на официальном сайте учреждения.
В Новосибирске МБУ ДО «СШОР по восточным единоборствам» работает с 2002 года. Подготовка юных спортсменов ведется по направлениям:
Тренировки проводятся в 30 разных залах практически во всех районах Новосибирска, благодаря чему воспитанники спортивной школы могут выбрать наиболее удобный для себя вариант. В штате школы более 30 тренеров, всего в учреждении занимается несколько сотен ребят.
Для зачисления в спортивную школу необходимо подать заявление вместе с комплектом документов и медицинской справкой. Занятия проводятся как платно, на коммерческой основе, так и бесплатно — от выбранного формата зависят условия приема в муниципальное учреждение. О сроках начала приема можно узнать на официальном сайте школы. Адрес учреждения: Новосибирск, улица Сибревкома, дом 6.
Муниципальное учреждение открылось в Новосибирске в 2002 году, в 2009 году школа была реорганизована — к ней присоединилась местная СДЮШОР по прыжкам на батуте и спортивной акробатике. Отделение художественной гимнастики открылось в 2012 году.
На базе школы ведется подготовка юных спортсменов по следующим направлениям:
На направление художественной и спортивной гимнастики, а также на спортивную акробатику девочки зачисляются с 6 лет, мальчики — с 7 лет, на направление прыжков на батуте — мальчики и девочки в возрасте от 7 лет.
Для зачисления в школу по выбранному направлению необходимо подать заявление и документы, предоставить справку от врача и пройти отбор, который проводят тренеры. Одно из условий приема — успешная сдача установленных нормативов. Документы и заявления принимаются в течение августа и сентября 2023 года по адресу: Новосибирск, улица Лермонтова, дом 47. Сайт организации.
На базе муниципального учреждения осуществляется спортивная подготовка детей и подростков по направлениям: сноуборд и горнолыжный спорт. Тренировки проводятся на нескольких площадках Новосибирска — в сноуборд-парке «Горский», в ГЛК «Корел-Иня» и спортивном комплексе «Альбатрос».
Подготовкой воспитанников занимаются опытные тренеры, имеющие высокую квалификацию. Воспитанники школы демонстрируют высокие результаты на соревнованиях регионального, городского и даже международного уровня.
Прием детей и подростков в спортивную школу осуществляется на основании заявления и при условии наличия медицинской справки. Также необходимо пройти отбор, по результатам которого ребенку может быть предложена бесплатная или коммерческая форма посещения занятий. Документы принимаются в августе и сентябре, на коммерческой основе на определенные направления и программы воспитанники принимаются круглогодично.
Адрес спортивной школы: Новосибирск, улица Выборная, дом 19. Сайт организации.
На базе муниципального учреждения дополнительного образования «Спортивная школа по конному спорту» осуществляется подготовка детей по нескольким направлениям. Набор регулярно проводится в пони-группы, куда приглашаются дети в возрасте от 6 до 10 лет, а также в группы начальной подготовки — в них могут быть зачислены дети от 10 до 12 лет.
Тренировки проводятся в Новосибирске в микрорайоне Лесоперевалка, а также в комплексе, расположенном в поселке Тулинский.
В школе обучение проводится на бесплатной основе, зачисляются дети, у которых нет противопоказаний. Старт занятий — 1 сентября. Для того чтобы записаться в школу, необходимо предоставить полный пакет документов, медицинскую справку и заявление, а затем пройти индивидуальный отбор.
Адрес спортивной школы: Новосибирск, Красный проспект, дом 50, сайт учреждения.
В МБУДО «СШ по спортивным танцам» в Новосибирске ведется подготовка юных спортсменов по двум направлениям — акробатический рок-н-ролл и танцевальный спорт.
Занятия проводятся в нескольких местах в разных районах Новосибирска. Так, танцевальные тренировки проходят в залах средних школ, а также в ДК «Строитель» и центре спортивной подготовки «Заря», занятия акробатическим рок-н-роллом — в комплексе «Молодежный».
Для зачисления в спортивную школу необходимо подать документы и заявление по адресу: Новосибирск, улица Б. Хмельницкого, дом 40. Заявления принимаются в течение всего года, однако основной набор, предусматривающий также сдачу нормативов, проводится в августе и начале сентября.
Официальный сайт спортивной школы, на нем публикуется актуальная информация, в том числе касающаяся зачисления в учреждение.
Школа начала свою работу в 1997 году, в 2007 году она получила статус специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва.
Воспитанники школы в составе футбольных команд успешно выступают на соревнованиях в Новосибирске, на уровне региона, а также на всероссийских турнирах, получая призовые места.
Для записи в футбольную школу необходимы заявление, копия свидетельства о рождении, а также выданная терапевтом справка, подтверждающая возможность заниматься спортом.
Документы и заявления принимаются в августе и сентябре 2023 года по адресу: Новосибирск, улица Аникина, дом 2. Сайт школы.