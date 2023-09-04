Спортивные школы Новосибирска — где воспитывают чемпионов

Те, кто прошел испытания успешно, зачисляются в спортивную школу в срок не позднее 31 октября. Если в школе остаются вакантные места, ребенка могут зачислить в любое время года. Для того чтобы записаться на отбор, необходимо подать документы по адресу: Новосибирск, улица Зыряновская, дом 55. Вся информация о приеме и его сроках представлена на официальном сайте учреждения.