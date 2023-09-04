В Новосибирске осудили шестерых военных за самоволку

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
«Самоволку» себе устроили Кривда, Иванов, Лабзин, Садыков, Ананьев. Это произошло во время частичной мобилизации.
Солдаты решили сбежать со службы, отдохнуть. Одни уехали домой к семье, а другие скрылся у друзей.
Некоторые объявились чуть позже. Кого-то нашли и задержали полицейские. Так случилось с рядовым Лабзиным — его нашли в больнице. Он вернулся через месяц в строй, а потом отправился в отделение МВД на допрос.
Суд приговорил военных к срокам от 5 до 5,6 года в колонии. Младший сержант получил 5 лет условно.