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В Новосибирске осудили шестерых военных за самоволку

В Новосибирске осудили шестерых военных за самоволку

4 сентября 2023, 12:10
Фото: 1MI
Пятеро рядовых и один младший сержант предстали перед судом за то, что покинули войсковую часть в Новосибирске. Приговор появился на сайте суда.

«Самоволку» себе устроили Кривда, Иванов, Лабзин, Садыков, Ананьев. Это произошло во время частичной мобилизации.

Солдаты решили сбежать со службы, отдохнуть. Одни уехали домой к семье, а другие скрылся у друзей.

Некоторые объявились чуть позже. Кого-то нашли и задержали полицейские. Так случилось с рядовым Лабзиным — его нашли в больнице. Он вернулся через месяц в строй, а потом отправился в отделение МВД на допрос.

Суд приговорил военных к срокам от 5 до 5,6 года в колонии. Младший сержант получил 5 лет условно.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Суд#Военные
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