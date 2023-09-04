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Полицейские попали в ДТП в Новосибирске

В Новосибирске полицейские на УАЗе попали в массовое ДТП на Бердском шоссе

4 сентября 2023, 06:40
Фото: 1MI/АСТ-54
Полицейские попали в ДТП в Новосибирске
Авария с участием УАЗа «Патриот» полиции и еще двух машин произошла в Новосибирске на Бердском шоссе 4 сентября. Об этом рассказали очевидцы.
«Три автомобиля не поделили дорогу возле остановки „Разъезд Иня“. Седан врезался в задний капот полицейской машины, потом в эту цепочку попала ГАЗель. На первый взгляд никто не пострадал», — сообщили детали аварии новосибирцы.

Водители сетуют, что из-за этого ДТП образовалась пробка в сторону Академгородка. На место приехали инспекторы ДПС.

Редакция Atas.info уточняет обстоятельства ДТП в ГУ МВД по Новосибирской области.

#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#ДТП#Полиция
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