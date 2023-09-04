В Новосибирске полицейские на УАЗе попали в массовое ДТП на Бердском шоссе

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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«Три автомобиля не поделили дорогу возле остановки „Разъезд Иня“. Седан врезался в задний капот полицейской машины, потом в эту цепочку попала ГАЗель. На первый взгляд никто не пострадал», — сообщили детали аварии новосибирцы.
Водители сетуют, что из-за этого ДТП образовалась пробка в сторону Академгородка. На место приехали инспекторы ДПС.
Редакция Atas.info уточняет обстоятельства ДТП в ГУ МВД по Новосибирской области.