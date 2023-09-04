В Новосибирске построили первую поликлинику в рамках скандальной концессии

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Группой ВИС завершены строительные работы, благоустройство выполнено на 100%, в полном объёме проведена пуско-наладка всех инженерных систем в поликлинике № 7 в Новосибирске, сообщается в телеграм-канале компании. Завершен монтаж основного медицинского оборудования, аппарат МРТ должен прибыть в октябре.
«Эта поликлиника уникальна во всём. Я считаю, что в Новосибирске это первый проект, который полностью соответствует современным требованиям не только с санитарной точки зрения, но и удобства для пациентов», — заявила главный врач Ольга Батищева.
Поликлиника №7 рассчитана почти на тысячу посещений в смену и сможет обслуживать 50 тысяч жителей Октябрьского района. Общая площадь четырёхэтажного здания составляет около 12 тысяч кв. метров.
Всего концессионное соглашение, заключенное правительством Новосибирской с ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в группу компаний ВИС) предусматривало сдачу семи поликлиник до августа 2022 года. Однако концессионер сорвал все сроки строительства. Возведение первых трех началось только в октябре 2021 года, а в августе 2022 года в пресс-службе ГК ВИС сообщили о начале работ на всех 7 объектах. Стоимость проекта оценивается в 19,5 млрд рублей.
Изначально стоимость строительства составляла 7,8 млрд рублей, но в итоге выросла до 19,5 млрд. Депутаты регионального Законодательного собрания неоднократно критиковали концессионное соглашение и даже называли его «государственным преступлением».
За срыв сроков сдачи поликлиник региональный Минздрав требовал через суд от «Седьмой концессионной компании» выплаты компенсации в размере 54 млн рублей. Однако Арбитражный суд Новосибирской области снизил сумму неустойки до 600 тысяч рублей. Однако концессионер обжаловал это решение.