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По плану поликлинику должны были сдать более года назад

В Новосибирске построили первую поликлинику в рамках скандальной концессии

4 сентября 2023, 10:40
Фото: t.me/vis_group
По плану поликлинику должны были сдать более года назад
Группа ВИС сообщает о завершении строительных работ в поликлинике №7 на улице Пролетарской. В рамках государственно-частного партнерства предстоит построить еще шесть лечебных учреждений

Группой ВИС завершены строительные работы, благоустройство выполнено на 100%, в полном объёме проведена пуско-наладка всех инженерных систем в поликлинике № 7 в Новосибирске, сообщается в телеграм-канале компании. Завершен монтаж основного медицинского оборудования, аппарат МРТ должен прибыть в октябре.

«Эта поликлиника уникальна во всём. Я считаю, что в Новосибирске это первый проект, который полностью соответствует современным требованиям не только с санитарной точки зрения, но и удобства для пациентов», — заявила главный врач Ольга Батищева.

Поликлиника №7 рассчитана почти на тысячу посещений в смену и сможет обслуживать 50 тысяч жителей Октябрьского района. Общая площадь четырёхэтажного здания составляет около 12 тысяч кв. метров.

Всего концессионное соглашение, заключенное правительством Новосибирской с ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в группу компаний ВИС) предусматривало сдачу семи поликлиник до августа 2022 года. Однако концессионер сорвал все сроки строительства. Возведение первых трех началось только в октябре 2021 года, а в августе 2022 года в пресс-службе ГК ВИС сообщили о начале работ на всех 7 объектах. Стоимость проекта оценивается в 19,5 млрд рублей.

Изначально стоимость строительства составляла 7,8 млрд рублей, но в итоге выросла до 19,5 млрд. Депутаты регионального Законодательного собрания неоднократно критиковали концессионное соглашение и даже называли его «государственным преступлением».

За срыв сроков сдачи поликлиник региональный Минздрав требовал через суд от «Седьмой концессионной компании» выплаты компенсации в размере 54 млн рублей. Однако Арбитражный суд Новосибирской области снизил сумму неустойки до 600 тысяч рублей. Однако концессионер обжаловал это решение.

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#Экономика#Новосибирск#Концессия#Поликлиника#Группа ВИС
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