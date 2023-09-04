В Новосибирске построили первую поликлинику в рамках скандальной концессии

Всего концессионное соглашение, заключенное правительством Новосибирской с ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в группу компаний ВИС) предусматривало сдачу семи поликлиник до августа 2022 года. Однако концессионер сорвал все сроки строительства. Возведение первых трех началось только в октябре 2021 года, а в августе 2022 года в пресс-службе ГК ВИС сообщили о начале работ на всех 7 объектах. Стоимость проекта оценивается в 19,5 млрд рублей.