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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Ливень затопил весь Новосибирск

В Новосибирске затопило улицы после ливня с градом

4 сентября 2023, 12:43
Фото: atas.info
Ливень затопил весь Новосибирск
Дороги затопило и размыло во время сильнейшего ливня с градом в Новосибирске вечером 4 сентября. Видео от читателей смотрите на Atas.info.

Сильный ливень застиг врасплох жителей Новосибирска. Затопило все улицы и тротуары. По городу пробки в 8 баллов. Проезд особенно затруднен на площади Труда, улице Титова, Большевистской.

Сибиряки покинули свои офисы и попали под град размером с яйцо. Добежать до дома многие не успели — прятались под козырьками подъездов, в магазинах.

Толпы, хлюпая обувью, бежали на остановку, чтобы успеть забежать в автобус и скрыться от непогоды. Однако и там они не спаслись — транспорт подтопило дождевой водой.

Мощный град размером с яйцо обрушился на Новосибирск
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#Общество#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Ливень#Град#Затопление
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