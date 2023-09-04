В Новосибирске затопило улицы после ливня с градом

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Сильный ливень застиг врасплох жителей Новосибирска. Затопило все улицы и тротуары. По городу пробки в 8 баллов. Проезд особенно затруднен на площади Труда, улице Титова, Большевистской.
Сибиряки покинули свои офисы и попали под град размером с яйцо. Добежать до дома многие не успели — прятались под козырьками подъездов, в магазинах.
Толпы, хлюпая обувью, бежали на остановку, чтобы успеть забежать в автобус и скрыться от непогоды. Однако и там они не спаслись — транспорт подтопило дождевой водой.