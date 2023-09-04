В Новосибирской области построят два корпуса загородного отеля при поддержке КМСП

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Updated Сегодня, 08:22
Финансирование предоставлено по программе льготного инвестиционного кредитования (ПСК+1764), оператором которой является Корпорация МСП. Реализация проекта позволит увеличить количество отдыхающих на территории туристического комплекса до 50 тыс. человек в год. Годовая выручка, как ожидается, вырастет на 84%. Общая стоимость проекта оценивается в 1,1 млрд рублей.
«Заемные средства будут направлены на завершение проекта по строительству туристического комплекса. Из запланированных 186 номеров уже действует 62. В рамках первой очереди для отдыхающих доступны бассейн, спа-зона, термальный комплекс, медицинский центр, ресторан и кафе. Открытие новых корпусов намечено на начало 2024 года», — заявил основатель проекта Николай Харченко.
Он отметил, что гостиничный комплекс уже пользуется популярностью, в него приезжают отдыхающие из Кемеровской, Томской, Омской областей, Алтайского края, Якутии. Новые номера позволят повысить загрузку комплекса, оптимизировать стоимость отдыха и инвестировать средства в дальнейшее развитие туристического кластера. Главной особенностью бизнес-модели отеля стало привлечение соинвесторов за счет продажи номеров и последующей их передачи в управляющую компанию для сдачи в аренду. В планах компании — масштабирование проекта на другие регионы.
Компания «МОК» около 10 лет занимается проектами в туристической отрасли. В числе успешно реализованных проектов — санаторий «Сибиряк» (г. Новосибирск), глэмпинг «ЛЕС» (г. Сочи).
«Индустрия гостеприимства интенсивно развивается в нашей стране, и у бизнеса фиксируется растущий спрос на заемное финансирование. Совместная инвестиционная программа Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП стала драйвером для строительства и реновации гостиниц малого и среднего бизнеса. Корпорация продолжит развитие действующих инструментов поддержки таких проектов. Так, в части „зонтичных“ поручительств уже подготовлены предложения по созданию отраслевого продукта с повышенным уровнем потерь. Это позволит банкам к 2030 году выдать дополнительно до 20 млрд рублей», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Напомним, предприниматели могут получить различные виды поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.