В Новосибирской области построят два корпуса загородного отеля при поддержке КМСП

Он отметил, что гостиничный комплекс уже пользуется популярностью, в него приезжают отдыхающие из Кемеровской, Томской, Омской областей, Алтайского края, Якутии. Новые номера позволят повысить загрузку комплекса, оптимизировать стоимость отдыха и инвестировать средства в дальнейшее развитие туристического кластера. Главной особенностью бизнес-модели отеля стало привлечение соинвесторов за счет продажи номеров и последующей их передачи в управляющую компанию для сдачи в аренду. В планах компании — масштабирование проекта на другие регионы.