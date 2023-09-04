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Владимир Путин может приехать в Новосибирск в 2023 году

Владимир Путин может приехать в Новосибирск в 2023 году

4 сентября 2023, 09:13
Фото: 1MI
Уже в конце года в столицу Сибири с рабочим визитом может приехать президент Владимир Путин. Предполагается, что объектом его интереса будет четвёртый мост через реку Обь и Новосибирский авиационный завод имени Чкалова.

Как сообщил Atas.Info источник из правительства Новосибирской области, в декабре 2023 года в Новосибирск может посетить президент Владимир Путин. Предполагается, что в первую очередь глава государства проконтролирует работы на четвёртом мосту. Напомним, что переправу через Обь должны открыть уже к концу года.

Ещё одной точкой посещения президента может стать оборонное предприятие России — Новосибирский авиационный завод имени Чкалова. В этом году комплекс отмечает 90-летний юбилей. Кроме того, на фоне спецоперации завод играет большую роль в оборонной промышленности страны.

Официальной информации о визите Владимира Путина пока нет. Возможно, посещение Новосибирска связано со скорой предвыборной кампанией в президенты России.

Отметим, недавно Владимир Путин проводил онлайн-встречу с губернатором Омской области, а также провёл совещание по вопросу развития Красноярского края. Накануне, 3 сентября, ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин сообщил, что вскоре глава государства посетит один из российских регионов.

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