Владимир Путин может приехать в Новосибирск в 2023 году

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Как сообщил Atas.Info источник из правительства Новосибирской области, в декабре 2023 года в Новосибирск может посетить президент Владимир Путин. Предполагается, что в первую очередь глава государства проконтролирует работы на четвёртом мосту. Напомним, что переправу через Обь должны открыть уже к концу года.
Ещё одной точкой посещения президента может стать оборонное предприятие России — Новосибирский авиационный завод имени Чкалова. В этом году комплекс отмечает 90-летний юбилей. Кроме того, на фоне спецоперации завод играет большую роль в оборонной промышленности страны.
Официальной информации о визите Владимира Путина пока нет. Возможно, посещение Новосибирска связано со скорой предвыборной кампанией в президенты России.
Отметим, недавно Владимир Путин проводил онлайн-встречу с губернатором Омской области, а также провёл совещание по вопросу развития Красноярского края. Накануне, 3 сентября, ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин сообщил, что вскоре глава государства посетит один из российских регионов.