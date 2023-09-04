Владимир Путин может приехать в Новосибирск в 2023 году

Как сообщил Atas.Info источник из правительства Новосибирской области, в декабре 2023 года в Новосибирск может посетить президент Владимир Путин. Предполагается, что в первую очередь глава государства проконтролирует работы на четвёртом мосту. Напомним, что переправу через Обь должны открыть уже к концу года.