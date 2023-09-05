«Бог дал детей — и хватит»: в Новосибирске семья судится с Соцфондом из-за пособий

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Как сообщает precedent.tv, глава семьи Михаил Поликарпов вынужден ухаживать за девяностолетней матерью, поэтому перебивается случайными заработками. Его жена Светлана сидит дома и ухаживает за детьми. Поэтому получение детских пособий буквально спасало новосибирцев и позволяло м выживать. Однако счастье длилось недолго.
При переоформлении детских пособий в конце апреля нынешнего года Поликарповым пришел отказ в получении. Причина — доход выше прожиточного минимума. К удивлению семьи, им посчитали в доход проценты от банковского вклада на покупку земельного участка. К моменту подачи документов накапало уже 29 тысяч рублей.
Положение попытался спасти семейный юрист Андрей Андреев, к которому Поликарповы обратились за помощью. Он нашел формулу о возможности начисления подушевого дохода нуждающимся в этом людям. Также юрист общался с депутатом Госдумы от Новосибирской области Олегом Иванинским, который полностью поддержал требования семьи. Однако чиновники четыре месяца стояли на своем.
«Нам в фонде говорили: вы не получите выплат. Бог дал детей — этого достаточно. Просто ужас!», — вспоминает Михаил Поликарпов.
В итоге суд Центрального района Новосибирска постановил выплатить семье Поликарповых все положенные пособия. Однако в управлении Социального фонда по Новосибирской области еще могут подать апелляцию. А деньги сибиряки пока так и не получили.