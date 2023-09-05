«Бог дал детей — и хватит»: в Новосибирске семья судится с Соцфондом из-за пособий

Положение попытался спасти семейный юрист Андрей Андреев, к которому Поликарповы обратились за помощью. Он нашел формулу о возможности начисления подушевого дохода нуждающимся в этом людям. Также юрист общался с депутатом Госдумы от Новосибирской области Олегом Иванинским, который полностью поддержал требования семьи. Однако чиновники четыре месяца стояли на своем.