«Что-то бродит по телу»: новосибирец восемь лет живет с тяжким нервным недугом

Как сообщает precedent. tv, впервые симптомы у Сергея Ермошина проявились зимой 2015 года. Мужчина проснулся утром и ощутил жжение по нервам с отдачей в зубы и челюсть. При этом ломило в висках и появился шум в левом ухе, сибиряк не мог глотать и плохо видел.