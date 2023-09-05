«Что-то бродит по телу»: новосибирец восемь лет живет с тяжким нервным недугом

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Как сообщает precedent. tv, впервые симптомы у Сергея Ермошина проявились зимой 2015 года. Мужчина проснулся утром и ощутил жжение по нервам с отдачей в зубы и челюсть. При этом ломило в висках и появился шум в левом ухе, сибиряк не мог глотать и плохо видел.
Странная симптоматика усиливалась при концентрации внимания. Когда Сергей пытался хоть на чем-то сосредоточиться или подумать, то начиналось жжение, возникал спазм мышц левой стороны лица и полная заторможенность. Новосибирец ходил по врачам, но за восемь лет причину так и не установили.
«Меня совершенно не лечили, так как диагноз не был установлен. Врачи мне напрямую говорили: ну, у вас что-то бродит по телу, но нужно с этим жить. Инвалидность не получите», — рассказал Сергей Ермошин.
В результате мужчина был вынужден уйти с работы, за ним ухаживает семидесятилетняя мать. Попытки обращения в Минздрав ничего не дали, в итоге Сергей был вынужден обратиться в Следственный комитет по Новосибирской области. После проверки в ведомстве возбудили уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей.