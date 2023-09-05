До 10000 рублей: где самые дорогие билеты на матчи чемпионата КХЛ сезона 2023/24

Цена билета зависит от удобства сектора на стадионе. И нетрудно видеть, что самые дорогие билеты в престижные сектора вовсе у не обладателя Кубка Гагарина — московского ЦСКА, и не у финалиста — казанского АК Барса. Прямой связи цены на билеты с успехами клубов в чемпионате КХЛ, увы, не прослеживается.