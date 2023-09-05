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Published Сегодня, 06:25

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Updated Сегодня, 06:29

Хоккей популярен в Новосибирске

До 10000 рублей: где самые дорогие билеты на матчи чемпионата КХЛ сезона 2023/24

5 сентября 2023, 06:25
Фото: Сайт ХК "Сибирь"
Хоккей популярен в Новосибирске
Разброс цен на билеты на стадионах разных городов в чемпионате КХЛ очень велик. Фанатам хоккея придется выложить от пары сотен рублей на «галерку» до тысяч на лучшие места. И самые дорогие билеты сезона 2023/24 не у обладателя Кубка Гагарина.

ХК «Сибирь» в сезоне 2023/24 утратил сомнительное лидерство, которым обладал в прошлом сезоне — билеты на хоккей в Новосибирске больше не самые дорогие в КХЛ. Хотя в нынешнем сезоне команда играет на новой, наконец-то открытой «Сибирь-Арене», а прошлый сезон выступала в старом ЛДС «Сибирь».

Самые дорогие билеты на хоккей в России - на матчи ХК «Сибирь» в Новосибирске
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Цены на разовые билеты регулярного чемпионата КХЛ сезоне 2023/24 взяты с официальных сайтов клубов лиги.

Динамо Мск — от 300 до 10000 рублей;

Авангард (Омск) — от 150 до 8200 рублей;

Сочи — от 300 до 3950 рублей;

Сибирь (Новосибирск) — от 390 до 2990 рублей;

Амур (Хабаровск) — от 350 до 2500 рублей;

ЦСКА Мск — от 300 до 2500 рублей;

Адмирал (Владивосток) — от 575 до 2350 рублей;

Ак Барс (Казань) — от 350 до 2350 рублей;

Торпедо (Нижний Новгород) — от 700 до 2100 рублей;

Автомобилист (Екатеринбург) — от 500 до 2100 рублей;

"Сибирь" стартовала в чемпионате КХЛ 2023/24 в гостях"Сибирь" стартовала в чемпионате КХЛ 2023/24 в гостях
"Сибирь" стартовала в чемпионате КХЛ 2023/24 в гостях
Фото: Сайт ХК "Сибирь"

Салават Юлаев (Уфа) — от 400 до 1700 рублей;

СКА (Санкт-Петербург) — от 430 до 1490 рублей;

Трактор (Челябинск) — от 350 до 1200 рублей;

Металлург (Магнитогорск) — от 400 до 1100 рублей;

Локомотив (Ярославль) — от 250 до 1000 рублей;

Спартак Мск — от 390 до 900 рублей;

Витязь (Балашиха) — от 250 до 900 рублей;

Северсталь (Череповец) — от 350 до 800 рублей;

Нефтехимик (Нижнекамск) — от 400 до 700 рублей;

Лада (Тольятти) — от 250 до 600 рублей.

Цена билета зависит от удобства сектора на стадионе. И нетрудно видеть, что самые дорогие билеты в престижные сектора вовсе у не обладателя Кубка Гагарина — московского ЦСКА, и не у финалиста — казанского АК Барса. Прямой связи цены на билеты с успехами клубов в чемпионате КХЛ, увы, не прослеживается.

Опубликовано расписание матчей ХК «Сибирь» в КХЛ на сентябрь-2023 домашних и выездных
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Часть мест на стадионах продается через сезонные или иные абонементы.

А еще цена билетов на первые матчи сезона у хоккейных клубов значительно выше, чем на матчи регулярного чемпионата КХЛ. Так билеты на матч «Сибирь» — «Барыс» 7 сентября 2023 достигают цены 5990 рублей.

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