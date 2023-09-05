До 10000 рублей: где самые дорогие билеты на матчи чемпионата КХЛ сезона 2023/24

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
ХК «Сибирь» в сезоне 2023/24 утратил сомнительное лидерство, которым обладал в прошлом сезоне — билеты на хоккей в Новосибирске больше не самые дорогие в КХЛ. Хотя в нынешнем сезоне команда играет на новой, наконец-то открытой «Сибирь-Арене», а прошлый сезон выступала в старом ЛДС «Сибирь».
Цены на разовые билеты регулярного чемпионата КХЛ сезоне 2023/24 взяты с официальных сайтов клубов лиги.
Динамо Мск — от 300 до 10000 рублей;
Авангард (Омск) — от 150 до 8200 рублей;
Сочи — от 300 до 3950 рублей;
Сибирь (Новосибирск) — от 390 до 2990 рублей;
Амур (Хабаровск) — от 350 до 2500 рублей;
ЦСКА Мск — от 300 до 2500 рублей;
Адмирал (Владивосток) — от 575 до 2350 рублей;
Ак Барс (Казань) — от 350 до 2350 рублей;
Торпедо (Нижний Новгород) — от 700 до 2100 рублей;
Автомобилист (Екатеринбург) — от 500 до 2100 рублей;
Салават Юлаев (Уфа) — от 400 до 1700 рублей;
СКА (Санкт-Петербург) — от 430 до 1490 рублей;
Трактор (Челябинск) — от 350 до 1200 рублей;
Металлург (Магнитогорск) — от 400 до 1100 рублей;
Локомотив (Ярославль) — от 250 до 1000 рублей;
Спартак Мск — от 390 до 900 рублей;
Витязь (Балашиха) — от 250 до 900 рублей;
Северсталь (Череповец) — от 350 до 800 рублей;
Нефтехимик (Нижнекамск) — от 400 до 700 рублей;
Лада (Тольятти) — от 250 до 600 рублей.
Цена билета зависит от удобства сектора на стадионе. И нетрудно видеть, что самые дорогие билеты в престижные сектора вовсе у не обладателя Кубка Гагарина — московского ЦСКА, и не у финалиста — казанского АК Барса. Прямой связи цены на билеты с успехами клубов в чемпионате КХЛ, увы, не прослеживается.
Часть мест на стадионах продается через сезонные или иные абонементы.
А еще цена билетов на первые матчи сезона у хоккейных клубов значительно выше, чем на матчи регулярного чемпионата КХЛ. Так билеты на матч «Сибирь» — «Барыс» 7 сентября 2023 достигают цены 5990 рублей.