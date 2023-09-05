«Где вы такие шары видели»: новосибирцы оценивают последствия крупного града

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
Улицы были затоплены, «тонули» салоны автобусов. Особенно досталось автомобилям. В соцсети выложены сотни фотографий и видео печальных последствий разбушевавшейся стихии: вмятины на автомобилях, залитые водой салоны автобусов, потопы на отдельных улицах.
Скептики даже не верят, что бывают такие крупные градины. «Да вы угараете что ли? Где вы такие шары видели? Никто из моих знакомых во всех частях Новосибирска лично не видел таких теннисных шаров. Налепят из градинок комья — потом форсят эти картинки», — возмущается Кирилл Климаев в паблике АСТ-54 «ВКонтакте». (Сохранена орфография и пунктуация авторов реплик. Прим.ред.)
«На ВАСХНИЛе сама лично видела, машины побило, бегали укрывали одеялами, град с куриное яйцо», — возражает Ирина Тиссен. «Ну лепили бы сразу шар от боулинга, например», — не верит Вячеслав Щеблыкин.
Действительно, у некоторых демонстрируемых на фото особо крупных градин поверхность выглядит будто слеплены из мелких градин. Но то, что в отдельных частях города град наделал бед, свидетельствуют вмятины на автомобилях. «У моей машины крыша сильно пострадала… множество точечных вмятин», — жалуется Наталья Жиглова. «Ага, даже с балкона вмятины вижу», — констатирует Денис Солдатенко.
Прославился житель Краснообска, который в целях безопасности бежал под дождем в строительной каске. Учитывая, что именно там град, по свидетельству очевидцев достигал размера куриного яйца, такая осторожность не выглядит чрезмерной.
А от потоков воды на улицах города не было спасения. Буря разбушевалась вскоре после окончания рабочего дня, когда многие были в пути. Особенно не повезло тем, кто добирался домой городским транспортом.
«Автобус конечно редиска. не мог поближе к остановке и к тротуару подъезать? надо было людей под градом заставить бежать. да еще и по щиколотку в луже ледяной. РРррррррр», — рычит Анна Войтеховская.