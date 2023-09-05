«Где вы такие шары видели»: новосибирцы оценивают последствия крупного града

Скептики даже не верят, что бывают такие крупные градины. «Да вы угараете что ли? Где вы такие шары видели? Никто из моих знакомых во всех частях Новосибирска лично не видел таких теннисных шаров. Налепят из градинок комья — потом форсят эти картинки», — возмущается Кирилл Климаев в паблике АСТ-54 «ВКонтакте». (Сохранена орфография и пунктуация авторов реплик. Прим.ред.)