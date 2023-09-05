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Коллаж Атас.инфо, использованы фото выложенные в паблике АСТ-54

«Где вы такие шары видели»: новосибирцы оценивают последствия крупного града

5 сентября 2023, 04:51
Коллаж Атас.инфо, использованы фото выложенные в паблике АСТ-54
4 сентября 2023 на Новосибирск обрушился град такого размера, что часть горожан не верят в подлинность их фото. Градины пробивали стекла автомобилей в некоторых районах города. Кое-кто из горожан использовал каски.

Улицы были затоплены, «тонули» салоны автобусов. Особенно досталось автомобилям. В соцсети выложены сотни фотографий и видео печальных последствий разбушевавшейся стихии: вмятины на автомобилях, залитые водой салоны автобусов, потопы на отдельных улицах.

«Шары для боулинга слепите»

Скептики даже не верят, что бывают такие крупные градины. «Да вы угараете что ли? Где вы такие шары видели? Никто из моих знакомых во всех частях Новосибирска лично не видел таких теннисных шаров. Налепят из градинок комья — потом форсят эти картинки», — возмущается Кирилл Климаев в паблике АСТ-54 «ВКонтакте». (Сохранена орфография и пунктуация авторов реплик. Прим.ред.)

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«С балкона вижу вмятины»

«На ВАСХНИЛе сама лично видела, машины побило, бегали укрывали одеялами, град с куриное яйцо», — возражает Ирина Тиссен. «Ну лепили бы сразу шар от боулинга, например», — не верит Вячеслав Щеблыкин.

Действительно, у некоторых демонстрируемых на фото особо крупных градин поверхность выглядит будто слеплены из мелких градин. Но то, что в отдельных частях города град наделал бед, свидетельствуют вмятины на автомобилях. «У моей машины крыша сильно пострадала… множество точечных вмятин», — жалуется Наталья Жиглова. «Ага, даже с балкона вмятины вижу», — констатирует Денис Солдатенко.

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«Автобус — редиска»

Прославился житель Краснообска, который в целях безопасности бежал под дождем в строительной каске. Учитывая, что именно там град, по свидетельству очевидцев достигал размера куриного яйца, такая осторожность не выглядит чрезмерной.

А от потоков воды на улицах города не было спасения. Буря разбушевалась вскоре после окончания рабочего дня, когда многие были в пути. Особенно не повезло тем, кто добирался домой городским транспортом.

«Автобус конечно редиска. не мог поближе к остановке и к тротуару подъезать? надо было людей под градом заставить бежать. да еще и по щиколотку в луже ледяной. РРррррррр», — рычит Анна Войтеховская.

Вы верите, что градины такого размера на фото подлинные?
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#Происшествия#Дмитрий Тростников#Опросы#Новосибирск#Ливень#Автомобили#Дождь#Буря#Град
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