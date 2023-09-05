«И это еще снега нет»: в Новосибирске образовалась жуткая пробка на площади Калинина

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Согласно карте 2ГИС коллапс отмечен не только на пл. Калинина, но и на пл. Труда. Машины стоят от Красного проспекта, 66 до стелы «Город Трудовой доблести».
По словам сибиряков, движение затруднено из-за нескольких ДТП и разрытых из-за ремонта участков.
«Пацаны, давайте до ровного числа 5 ДТП организуем»;
«Я кушать хочу»;
«И это еще снега нет», — пишут автомобилисты в чатах.
На кольце врезались несколько автомобилей. На сайте «Яндекс.Карты» дорога окрасилась в багровый цвет. В целом дорожная ситуация в Новосибирске сейчас на 8 баллов из 10.