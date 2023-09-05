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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Водители встали в дикую пробку на площади Калинина в Новосибирске

«И это еще снега нет»: в Новосибирске образовалась жуткая пробка на площади Калинина

5 сентября 2023, 13:01
Фото: 1MI
Водители встали в дикую пробку на площади Калинина в Новосибирске

В Новосибирске пробки сковали площадь Калинина

Водители встали в дикую пробку на площади Калинина в Новосибирске вечером 5 августа. Они ругаются на дорожников и других участников движения, которые умудряются попасть в ДТП.

Согласно карте 2ГИС коллапс отмечен не только на пл. Калинина, но и на пл. Труда. Машины стоят от Красного проспекта, 66 до стелы «Город Трудовой доблести».

По словам сибиряков, движение затруднено из-за нескольких ДТП и разрытых из-за ремонта участков.

Фото: «Яндекс.Карты»

«Пацаны, давайте до ровного числа 5 ДТП организуем»;

«Я кушать хочу»;

«И это еще снега нет», — пишут автомобилисты в чатах.

На кольце врезались несколько автомобилей. На сайте «Яндекс.Карты» дорога окрасилась в багровый цвет. В целом дорожная ситуация в Новосибирске сейчас на 8 баллов из 10.

#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Пробки#ДТП
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