«Локоть обманывает»: как из планировки Новосибирска исчезают памятники истории

В качестве доказательства своей теории активистка приводит аналогичное постановление о планах развития территории в районе Оби между Центральным и Димитровским мостами, утвержденное мэрией в июле 2023 года. В документе не был упомянут исторический комплекс первой городской ТЭЦ. А его территория на плане отнесена к зоне общественной застройки. Отсутствовало и упоминание трех объектов на улице Фабричной, имеющих охранный статус: двухэтажного кирпичного дома Фабричная, 17, «Дома грузчиков» на Фабричной, 6 и здания макаронной фабрики купца И. М. Луканина на Фабричной, 33.