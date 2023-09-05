«Локоть обманывает»: как из планировки Новосибирска исчезают памятники истории

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Проекты планировки территорий в Центральном, Октябрьском, Железнодорожном и Заельцовском районах, утвержденные мэром Новосибирска Анатолием Локтем, не содержат упоминаний о памятниках истории и архитектуры, которые находятся на этих участках. Отсутствие обозначений охраняемых государством объектов обнаружила гражданская активистка Елена Гавровская.
Речь идет о проекте планировки территории, ограниченной улицами Фрунзе, Ипподромской, площадью Инженера Будагова, Красным проспектом, соответствующее постановление, подписанное главой муниципалитета, датировано 30 августа текущего года и о проекте планировки территории, ограниченной улицами Стасова, Плановой, Дуси Ковальчук, Сухарной и границей городских лесов, в Заельцовском районе. Это постановление выпущено 1 сентября.
В эти зоны попадает, как минимум, исторические здания конторы, жилого дома и больницы мясохладобойни на Дуси Ковальчук/Сухарной, первый корпус инфекционной больницы на Семьи Шамшиных, дом Янки Дягилевой на Ядринцевской, вся нечетная сторона Красного проспекта с многочисленными памятниками архитектуры и ряд других объектов, имеющих статус культурного наследия.
«Локоть обманывает государственную инспекцию по охране культурного наследия. Показывает им один вариант документа, а утверждает другой, без памятников», — уверена Елена Гавровская.
В качестве доказательства своей теории активистка приводит аналогичное постановление о планах развития территории в районе Оби между Центральным и Димитровским мостами, утвержденное мэрией в июле 2023 года. В документе не был упомянут исторический комплекс первой городской ТЭЦ. А его территория на плане отнесена к зоне общественной застройки. Отсутствовало и упоминание трех объектов на улице Фабричной, имеющих охранный статус: двухэтажного кирпичного дома Фабричная, 17, «Дома грузчиков» на Фабричной, 6 и здания макаронной фабрики купца И. М. Луканина на Фабричной, 33.
Однако перед этим в охранное ведомство мэрия представила совсем другой документ.
«В государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Новосибирской области в марте 2023 года поступил проект планировки территории, ограниченной улицами Нарымской, Дуси Ковальчук, Владимировской, береговой полосой реки Оби, створом мостового перехода через реку Обь, ул. Советской, проездом Виктора Ващука, улицами Федора Ивачева, Дмитрия Шамшурина и Железнодорожной, в Заельцовском и Железнодорожном районах, шифр 431/2-2022-ПП, разработанный ООО „СПБ“, который содержал все сведения об объектах культурного наследия и их зонах, в связи с чем инспекцией направлено письмо об отсутствии замечаний в проекте… Постановление мэрии города Новосибирска от 05.07.2023 № 3454 „О проекте планировки территории, ограниченной проездом Виктора Ващука, ул. Советской, створом мостового перехода через р. Обь, береговой полосой р. Оби, створом Димитровского моста, в Железнодорожном районе“, содержит нарушения в области охраны объектов культурного наследия, в связи с чем инспекцией организованы контрольно-надзорные мероприятия», — сообщили в инспекции.
Редакция Atas.info направила запрос в муниципалитет с просьбой объяснить, по какой причине из проекта планировок городских территорий исчезают памятники истории.