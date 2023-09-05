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Для спасения от громного града новосибирец использовал строительную каску

Мужчина в каске спасся от гигантского града в Новосибирске

5 сентября 2023, 02:49
Фото: АСТ-54
Для спасения от громного града новосибирец использовал строительную каску
Мужчина с строительной каске был снят на видео во время катастрофического града в Краснообске. Такая предусмотрительность восхитила новосибирцев, находящихся в шоке от последствий разгула стихии вечером 4 сентября 2023.

На видео «Человек дождя» в паблике АСТ-54 «ВКонтакте» показан «единственный человек в Краснообске (а то и во всем Новосибирске), который подготовился». Под градом, колотившим 1.5 миллионный мегаполис и его поселки-спутники бежит мужчина в строительной каске. Учитывая, что местами град был размером с яйцо и пробивал насквозь стекла автомобилей, такая осторожность выглядит особенно логичной.

«Он знал больше, чем мы все», — комментирует Мария Томсон. «Готов? Всегда готов!» — рапортует Дмитрий Иванович. «Мы все смеёмся, а может где-то в луже лежит плачущий строитель с пробитой головой?», — шутит комментатор Татьяна Зубарева.

Мощный град размером с яйцо обрушился на Новосибирск
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Грандиозный ливень с градом обрушился на Новосибирск вечером 4 сентября 2023, многие улицы были затоплены, «тонули» салоны автобусов, пострадали автомобили.

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#Происшествия#Дмитрий Тростников#Видео#Новосибирская область#Погода#Ливень#Дождь#Буря#Град
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