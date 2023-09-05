Мужчина в каске спасся от гигантского града в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:49
Published Сегодня, 02:49
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Updated Сегодня, 02:53
На видео «Человек дождя» в паблике АСТ-54 «ВКонтакте» показан «единственный человек в Краснообске (а то и во всем Новосибирске), который подготовился». Под градом, колотившим 1.5 миллионный мегаполис и его поселки-спутники бежит мужчина в строительной каске. Учитывая, что местами град был размером с яйцо и пробивал насквозь стекла автомобилей, такая осторожность выглядит особенно логичной.
«Он знал больше, чем мы все», — комментирует Мария Томсон. «Готов? Всегда готов!» — рапортует Дмитрий Иванович. «Мы все смеёмся, а может где-то в луже лежит плачущий строитель с пробитой головой?», — шутит комментатор Татьяна Зубарева.
Грандиозный ливень с градом обрушился на Новосибирск вечером 4 сентября 2023, многие улицы были затоплены, «тонули» салоны автобусов, пострадали автомобили.