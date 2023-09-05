Мужчина в каске спасся от гигантского града в Новосибирске

На видео «Человек дождя» в паблике АСТ-54 «ВКонтакте» показан «единственный человек в Краснообске (а то и во всем Новосибирске), который подготовился». Под градом, колотившим 1.5 миллионный мегаполис и его поселки-спутники бежит мужчина в строительной каске. Учитывая, что местами град был размером с яйцо и пробивал насквозь стекла автомобилей, такая осторожность выглядит особенно логичной.