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Валерий Звегинцев останется под домашним арестом до декабря

Обвиняемый в госизмене новосибирский физик Звегинцев останется дома до декабря

5 сентября 2023, 06:27
Фото: ИТПМ СО РАН
Валерий Звегинцев останется под домашним арестом до декабря
В Новосибирске продлили меру пресечения физику Валерию Звегинцеву. Ученый останется под домашним арестом до декабря.
«04.09.2023 г. постановлением Советского районного суда г. Новосибирска Звегинцеву В.И., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, продлена мера пресечения в виде домашнего ареста, до 07.12.2023 г., с сохранением ранее возложенных ограничений», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» социальной сети «ВКонтакте».

Сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерий Звегинцев был арестован в конце мая нынешнего года по подозрению в государственной измене. Поводом могла послужить научная статья в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике. При этом сам ученый неоднократно заявлял, что материал прошел соответствующие экспертизы.

Обвиняемый в госизмене физик Звегинцев останется дома до сентября
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