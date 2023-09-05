Обвиняемый в госизмене новосибирский физик Звегинцев останется дома до декабря

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
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Updated Сегодня, 06:31
«04.09.2023 г. постановлением Советского районного суда г. Новосибирска Звегинцеву В.И., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, продлена мера пресечения в виде домашнего ареста, до 07.12.2023 г., с сохранением ранее возложенных ограничений», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» социальной сети «ВКонтакте».
Сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерий Звегинцев был арестован в конце мая нынешнего года по подозрению в государственной измене. Поводом могла послужить научная статья в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике. При этом сам ученый неоднократно заявлял, что материал прошел соответствующие экспертизы.