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Град был вчера, похолодание надвигается в четверг

Похолодание до + 8 градусов и дожди вернутся в Новосибирск через сутки

5 сентября 2023, 03:47
Фото: Павел Мирошников
Град был вчера, похолодание надвигается в четверг
Непогода не оставляет в покое Новосибирск. После вчерашнего града, новые дожди и похолодание до +9 °C ожидаются уже в ночь на 7 сентября 2023, предупреждает «Западно-Сибирское УГМС». Рассказываем, какую погоду ждать в ближайшие три дня.

Лишь короткую передышку после катастрофического града 4 сентября, сулит погода Новосибирску. После относительно теплых дней 5 и 6 сентября с дневной температурой +13, +15 °C, надвигается дождливый четверг 7 сентября.

В этот день по данным официального сайта «Западно-Сибирского УГМС» ожидается похолодание. Температура в ночь на четверг может опуститься до +8 °C. Днем по-прежнему +13-15 градусов и небольшой дождь.

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Единственная хорошая новость на сайте гидрометцентра — метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе города. Уровень загрязнения атмосферы ожидается пониженный.

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#Общество#Дмитрий Тростников#Новосибирская область#Погода#Погода на 3 дня#Дождь#Похолодание
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