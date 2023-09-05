Похолодание до + 8 градусов и дожди вернутся в Новосибирск через сутки

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
Лишь короткую передышку после катастрофического града 4 сентября, сулит погода Новосибирску. После относительно теплых дней 5 и 6 сентября с дневной температурой +13, +15 °C, надвигается дождливый четверг 7 сентября.
В этот день по данным официального сайта «Западно-Сибирского УГМС» ожидается похолодание. Температура в ночь на четверг может опуститься до +8 °C. Днем по-прежнему +13-15 градусов и небольшой дождь.
Единственная хорошая новость на сайте гидрометцентра — метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе города. Уровень загрязнения атмосферы ожидается пониженный.