Похолодание до + 8 градусов и дожди вернутся в Новосибирск через сутки

Непогода не оставляет в покое Новосибирск. После вчерашнего града, новые дожди и похолодание до +9 °C ожидаются уже в ночь на 7 сентября 2023, предупреждает «Западно-Сибирское УГМС». Рассказываем, какую погоду ждать в ближайшие три дня.