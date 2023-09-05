«Тещин язык» сменит развязка дорог — в Новосибирске вспомнят про «Южный транзит»

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
«Принципиальное решение принято, дано поручение министру транспорта готовить все процедуры для начала проектирования развязки за счет регионального бюджета. Тянуть дальше нельзя, поэтому будем строить „Южный транзит“ этапами, с самых сложных участков — таких, как развязка „Тёщиного языка“, — заявил Андрей Травников в рамках выездного совещания по развитию транспортной инфраструктуры в Кировском районе.
Глава региона также отметил, что надеется на поддержку проекта из федерального бюджета.
Кроме того, для повышения транспортной доступности Затулинского, Северо-Чемского и Южно-Чемского жилищных массивов, запланирована реконструкция автодороги «18-й Бронный переулок» (участок «улица Петухова — Бронная»), автодороги в районе улицы Бронной (участок «18-й Бронный переулок — улица Комсомольская»). Также в планах городской администрации отремонтировать дороги на участках «улица Комсомольская — „трасса левобережного подхода к Бугринскому мосту“ и „улица Петухова — улица Бородина“.
«Спасибо застройщикам — многие берут на себя и строительство, и проектирование. Я поддержал выделение им уже в следующем году средств областного бюджета для начала реконструкции отдельных улиц», — прокомментировал этот момент Андрей Травников.