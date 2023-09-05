«Тещин язык» сменит развязка дорог — в Новосибирске вспомнят про «Южный транзит»

Кроме того, для повышения транспортной доступности Затулинского, Северо-Чемского и Южно-Чемского жилищных массивов, запланирована реконструкция автодороги «18-й Бронный переулок» (участок «улица Петухова — Бронная»), автодороги в районе улицы Бронной (участок «18-й Бронный переулок — улица Комсомольская»). Также в планах городской администрации отремонтировать дороги на участках «улица Комсомольская — „трасса левобережного подхода к Бугринскому мосту“ и „улица Петухова — улица Бородина“.