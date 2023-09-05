atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Губернатор заявил о возобновлении масштабного транзита

«Тещин язык» сменит развязка дорог — в Новосибирске вспомнят про «Южный транзит»

5 сентября 2023, 12:35
Фото: Сайт Правительства Новосибирской области
Губернатор заявил о возобновлении масштабного транзита
В Новосибирске продолжат реализацию масштабного проекта «Южный транзит». Его первой частью станет строительство развязки в районе «Тещиного языка». О проектировании заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
«Принципиальное решение принято, дано поручение министру транспорта готовить все процедуры для начала проектирования развязки за счет регионального бюджета. Тянуть дальше нельзя, поэтому будем строить „Южный транзит“ этапами, с самых сложных участков — таких, как развязка „Тёщиного языка“, — заявил Андрей Травников в рамках выездного совещания по развитию транспортной инфраструктуры в Кировском районе.

Глава региона также отметил, что надеется на поддержку проекта из федерального бюджета.

На подъезде к Затону ремонтируют почти три километра дороги
Узнать подробнее

Кроме того, для повышения транспортной доступности Затулинского, Северо-Чемского и Южно-Чемского жилищных массивов, запланирована реконструкция автодороги «18-й Бронный переулок» (участок «улица Петухова — Бронная»), автодороги в районе улицы Бронной (участок «18-й Бронный переулок — улица Комсомольская»). Также в планах городской администрации отремонтировать дороги на участках «улица Комсомольская — „трасса левобережного подхода к Бугринскому мосту“ и „улица Петухова — улица Бородина“.

«Спасибо застройщикам — многие берут на себя и строительство, и проектирование. Я поддержал выделение им уже в следующем году средств областного бюджета для начала реконструкции отдельных улиц», — прокомментировал этот момент Андрей Травников.
Когда рассосется «Кольцо ада» на площади Труда рассказал мэр Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Мэр Новосибирска попал в ловушку «кольца ада» на площади Труда
#Новосибирск#Дороги#Андрей Травников#Реконструкция#Южный транзит#Развязка#Александр Ляхов
Подпишитесь
Владимир Путин может приехать в Новосибирск в 2023 году
Вчера, 09:13
«Где вы такие шары видели»: новосибирцы оценивают последствия крупного града
Сегодня, 04:51
До 10000 рублей: где самые дорогие билеты на матчи чемпионата КХЛ сезона 2023/24
Сегодня, 06:25
В Новосибирске с фасада ДК «Строитель» демонтируют легендарную мозаику
Сегодня, 10:03
Похолодание до + 8 градусов и дожди вернутся в Новосибирск через сутки
Сегодня, 03:47
В Новосибирске сравнили даты включения отопления в домах за последние годы
Сегодня, 09:37