В Новосибирске с фасада ДК «Строитель» демонтируют легендарную мозаику

Мозаичные работы художника Василия Кирянова, имеющие статус выявленного объекта культурного наследия, будут сняты с фасада бывшего ДК «Строитель» (сейчас это концертный зал «Евразия», принадлежащий структуре регионального правительства) и отправлены на реставрацию в условиях стационарных мастерских. Однако на место они не вернутся. Работы Кирьянова, украшающие главный южный фасад здания, панно «Строители» в левой части и модульные блоки, объединенные темой «Город» в правой, будут размещены на отдельно стоящей железобетонной стеле, которую установят рядом со зданием.