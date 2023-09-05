В Новосибирске с фасада ДК «Строитель» демонтируют легендарную мозаику

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
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Updated Сегодня, 10:15
Мозаичные работы художника Василия Кирянова, имеющие статус выявленного объекта культурного наследия, будут сняты с фасада бывшего ДК «Строитель» (сейчас это концертный зал «Евразия», принадлежащий структуре регионального правительства) и отправлены на реставрацию в условиях стационарных мастерских. Однако на место они не вернутся. Работы Кирьянова, украшающие главный южный фасад здания, панно «Строители» в левой части и модульные блоки, объединенные темой «Город» в правой, будут размещены на отдельно стоящей железобетонной стеле, которую установят рядом со зданием.
«Мозаичное панно „Строители“ с 1 по 20 элемент размещается на правой выступающей стороне западного фасада отдельно стоящего пилона в соответствии с авторским замыслом. Мозаичное панно „Новосибирск“ с 21 по 38 элемент на левой стороне западного фасада отдельно стоящего пилона в новом сочетании элементов, приближённых к авторскому замыслу», — говорится в научно-проектной документации на реконструкцию зданию, разработанной в ООО «Архитектурная мастерская Тоскина».
В качестве обоснования перемещения мозаичных работ, благодаря которым здание ДК «Строитель» стало ярким примером синтеза монументального искусства и архитектуры советского модернизма, указана необходимость утепления фасада.
В заключении историко-культурной экспертизы проекта реконструкции (имеется в распоряжении редакции) подобное предложение получило поддержку.
«Представленные проектные решения по сохранению выявленного объекта культурного наследия с переносом мозаичных панно с южного фасада ДК „Строитель“ на отдельно стоящую стелу на том же земельном участке с кадастровым номером 54:35:014090:24 не нарушают особенности объекта культурного наследия, послужившие основанием для включения его в Реестр», — сказано в документе за подписями инженера-строителя, специалиста по реставрации памятников архитектуры Светланы Шаповаловой, директора ООО «Строймир» Натальи Удиной и архитектора-реставратора Екатерины Шаповаленко.
По мнению члена Общественного совета при Министерстве культуры Новосибирской области, журналиста Алексея Кудинова, предложенное решение вряд ли можно назвать приемлемым.
«Я придерживаюсь мнения, что мозаика это часть фасада здания, которая именно для него и создавалась. Потому мне будет очень жалко, если подобное решение, о снятии мозаики, будут воплощено в жизнь», — сказал Кудинов в интервью Atas.info.
По словам Алексея Кудинова, в рамках Общественного совета была создана специальная рабочая группа по обсуждению вариантов сохранения работ Василия Кирьянова. Группой было выработано предложение о переносе мозаик на фасад, зеркально противоположный южному, и создании рядом мемориальной зоны, посвященной памяти художников-сибиряков.
Вариант о создании отдельной стелы для размещения там мозаик тоже выносили на рассмотрение рабочей группы, но это предложение получило отрицательные отзывы экспертов из-за сомнений в успешной реализации подобной конструкции.
«Я не уверен, что сейчас борьба за мозаики закончилась и все уже предопределено», — добавил Кудинов.
Акт заключения экспертизы на текущий момент находится в стадии общественного обсуждения, которое продлится до 15 сентября.
В 2018 году хозяева задания уже пытались убрать мозаики для утепления фасада, но тогда вспыхнул громкий скандал, на защиту монументальных работ встали художники, гражданские активисты и журналисты. А глава российской академии художеств Зураб Церетели написал письмо к главе региона Андрею Травникову, в котором просил его вмешаться в ситуацию.
В результате в 2019 панно были признаны выявленными объектами культурного наследия, что означало запрет на их демонтаж и закрытие баннерами.