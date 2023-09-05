В Новосибирске строить ливневки обяжут застройщиков новых ЖК

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Власти считают, что эта мера поможет решить проблемы с затопленными после дождей улицами, дворами, тротуарами. Каждый застройщик должен планировать ливневку в проектах строительства ЖК.
«Ливневки — это серьезная проблема Новосибирска. За многие годы, к сожалению, не выстроилась единая система отведения канализаций. Мы согласовали два подхода», — заявил Травников.
По словам главы области, лучшее решение — это обязать застройщиков строить ливневки в новых микрорайонах. Также на сложных участках будут реализовывать эту идею при поддержке областного бюджета.
Уже власти определились, что помогут построить ливневки на улице Петухова. Осталось только найти компанию, которая будет контролировать их и содержать.
Напомним, 4 сентября Новосибирск опять затопил ливень. Еще на город обрушился и град размером с камень.