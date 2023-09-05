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Posted 5 сентября 2023, 01:43

Published 5 сентября 2023, 01:43

Modified 5 сентября 2023, 04:02

Updated 5 сентября 2023, 04:02

Младшеклассникам приходится учиться в три смены

В Новосибирске три смены для начальных классов ввели в школе №215 в «Чистой слободе»

5 сентября 2023, 01:43
Фото: Midjourney. Младшеклассникам приходится учиться в три смены

В Новосибирске в три смены учатся начальные классы в переполненной школе №215

Руководство переполненной детьми школы №215 было вынуждено ввести три смены для учащихся начальных классов. Именно в этой школе в микрорайоне «Чистая слобода» 1 сентября было сформировано аж 15 первых классов.

В 8 утра начинается 1-я смена у младших классов, она заканчивается в 11.10. Сразу начинается 2-я смена. Она продолжается до 14.40. Начало 3-й смены — в 15-00. Завершение учебы — в 18.10.

Причиной такого графика учебы в нехватке кабинетов из-за большого числа учеников. В нынешнем учебном году школа №215 приняла 3 537 учащихся при проектной наполняемости — 1100 учеников. Классы рассчитаны на 25 человек, но в них записано до 36 детей, об этом сообщает «АиФ Новосибирск» со ссылкой на родителей.

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Школа №215 в Новосибирске установила рекорд 1 сентября 2023, приняв 15 первый классов.

По словам руководителя профильного департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев, сложная ситуация с переполненностью учениками в «Чистой слободе» сложилась из-за срыва сроков ввода в эксплуатацию школы, которая строится рамках концессионного соглашения, и планировалась к сдаче еще в 2022 году.

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1 сентября 2023 в Новосибирске пошли в школу 24 тысячи первоклассников, а всего — 215 тысяч детей.

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