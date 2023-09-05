В Новосибирске три смены для начальных классов ввели в школе №215 в «Чистой слободе»

Причиной такого графика учебы в нехватке кабинетов из-за большого числа учеников. В нынешнем учебном году школа №215 приняла 3 537 учащихся при проектной наполняемости — 1100 учеников. Классы рассчитаны на 25 человек, но в них записано до 36 детей, об этом сообщает «АиФ Новосибирск» со ссылкой на родителей.