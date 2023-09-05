В новосибирском Толмачево у туристки забрали 5 кило драгоценностей

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
«У 57-летней жительницы Барнаула, прибывшей из Стамбула, обнаружили незадекларированный товар. Женщина пояснила инспекторам, что все изделия она приобрела на рынке в столице Турции и везла для себя и своих родственников. Документов, подтверждающих цену товаров, у нее не оказалось», — сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
Всего таможенники обнаружили у сибирячки 429 браслетов, колец, сережек, брошек, заколок и зажимов. Все это женщина собиралась перевезти по «зеленому коридору».
В отношении туристки возбудили дело об административном правонарушении по 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Украшения изъяли и направили на экспертизу для определения состава и стоимости.