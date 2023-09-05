В Сети появилось фото новосибирского генерала Суровикина с супругой

Posted Сегодня, 21:22
Published Сегодня, 21:22
Modified Сегодня, 21:24
Updated Сегодня, 21:24
В подтверждение этой информации в Сети было опубликовано фото генерала с супругой, сделанное предположительно в Москве.
Ранее Суровикин был отстранен от должности главкома ВКС, его место занял Виктор Афзалов. Однако он остается в распоряжении Минобороны и после отпуска может, по другим данным, получить место в Африке.
Также сообщается, что генерал продолжает занимать должность руководителя Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ.