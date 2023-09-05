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Published Сегодня, 21:22

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Updated Сегодня, 21:24

На фото Суровикин в гражданской одежде на отдыхе с женой

В Сети появилось фото новосибирского генерала Суровикина с супругой

4 сентября 2023, 21:22
Фото: Соцсети
На фото Суровикин в гражданской одежде на отдыхе с женой
Стали известны новые данные о местонахождении и возможном будущем месте работы генерала из Новосибирска Сергея Суровикина, сообщает издание «Царьград».

В подтверждение этой информации в Сети было опубликовано фото генерала с супругой, сделанное предположительно в Москве.

Ранее Суровикин был отстранен от должности главкома ВКС, его место занял Виктор Афзалов. Однако он остается в распоряжении Минобороны и после отпуска может, по другим данным, получить место в Африке.

Также сообщается, что генерал продолжает занимать должность руководителя Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ.

Стала известна судьба генерала из Новосибирска Суровикина после увольнения
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#Новосибирск#Минобороны#Генерал#Суровикин
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