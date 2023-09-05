Застрелившему пьяных хулиганов новосибирскому физику отменили оправдательный приговор

Громкое дело произошло в ноябре 2021 года в поселке Ложок Новосибирского района. Двое нетрезвых приятелей попытались разжиться спиртным в продуктовом магазине, который уже был закрыт. Сын владельца магазина Валентин Докутович подошел к мужчинам и заявил, что спиртное им не продадут. Также он пообещал вызвать полицию.