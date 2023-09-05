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Валентина Докутовича будут судить вновь

Застрелившему пьяных хулиганов новосибирскому физику отменили оправдательный приговор

5 сентября 2023, 10:55
Фото: Управление судебного департамента по Новосибирской области
Валентина Докутовича будут судить вновь
В Новосибирске отменили ранее вынесенный оправдательный приговор физику-ядерщику Валентину Докутовичу. Его обвиняли в убийстве хулиганов.
«Кассационным определением Новосибирского областного суда от 04.09.2023 отменен приговор Новосибирского районного суда от 30.05.2023, вынесенный с участием присяжных заседателей в отношении Докутовича В.А., дело направлено на новое судебное разбирательство иным составом суда», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» социальной сети «ВКонтакте».

В настоящий момент сибиряк находится под подпиской о невыезде.

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Громкое дело произошло в ноябре 2021 года в поселке Ложок Новосибирского района. Двое нетрезвых приятелей попытались разжиться спиртным в продуктовом магазине, который уже был закрыт. Сын владельца магазина Валентин Докутович подошел к мужчинам и заявил, что спиртное им не продадут. Также он пообещал вызвать полицию.

Однако хулиганы, разгоряченные спиртным, начали оскорблять ученого. Вдруг физику показалось, что один из них достает нож и автоматически выстрелил из карабина «Сайга 410К-04». В результате непрошеный гость был убит наповал.

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Осознав произошедшее, сибиряк вызвал полицию и «скорую помощь». Позже Валентин Докутович сдался сотрудникам полиции. В ходе следствия уголовное дело было переквалифицировано с превышения пределов необходимой самообороны на убийство. В мае нынешнего года ученого оправдали, однако потерпевшие подали апелляцию.

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#Происшествия#Новосибирская область#Суд#Убийство#Приговор#Ученый#Александр Ляхов
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