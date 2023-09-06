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Авиакомпания S7 грешит овербукингом

Авиакомпания S7 оштрафована за овербукинг в Толмачево

6 сентября 2023, 02:22
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Авиакомпания S7 грешит овербукингом
Двое пассажиров авиакомпания S7 не смогли вылететь из Новосибирска в Омск в июне 2023. У них были билеты, но мест в самолете не хватило. Авиаперевозчик оштрафован, сообщает новосибирская транспортная прокуратура.

Нарушение прав потребителей проверила новосибирская транспортная прокуратура. Прокуроры установили, что в аэропорту Толмачево в июне 2023 года авиакомпанией «Сибирь» было отказано 2 пассажирам, купившим билеты на рейс в Омск. Причиной стал «овербукинг» — превышение числа мест на борту самолета.

Авиакомпания оштрафована на 30 тыс. рублей по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

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#Транспорт#Дмитрий Тростников#Новосибирск#Самолет#Пассажир#S7#Билеты#Омск#Места#Авиация#Овербукинг
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