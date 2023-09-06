Авиакомпания S7 оштрафована за овербукинг в Толмачево

Posted Сегодня, 02:22
Published Сегодня, 02:22
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Updated Сегодня, 02:24
Нарушение прав потребителей проверила новосибирская транспортная прокуратура. Прокуроры установили, что в аэропорту Толмачево в июне 2023 года авиакомпанией «Сибирь» было отказано 2 пассажирам, купившим билеты на рейс в Омск. Причиной стал «овербукинг» — превышение числа мест на борту самолета.
Авиакомпания оштрафована на 30 тыс. рублей по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ. Постановление суда еще не вступило в законную силу.