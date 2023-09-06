Белые медвежата резвились в Новосибирском зоопарке и легли спать с мамой

Кстати, совсем недавно, 27 августа Новосибирский зоопарк отметил 76-й день рождения. Сегодня в Новосибирском зоопарке обитает около 11 тысяч животных, представляющих почти 800 видов. Более 500 из них включены в Международную Красную Книгу.