Белые медвежата резвились в Новосибирском зоопарке и легли спать с мамой

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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Updated Сегодня, 04:49
«Медвежатам играть рядом с мамой удобно, если устали можно и поспать», — написал Сергей Ильтяков, выкладывая свое видео «ВКонтакте».
Действительно, хочется улыбнуться, глядя, как резвятся подросшие Белка и Стрелка. Медвежата резвятся вокруг отдыхающей мамы Герды, устраивают шуточные потасовки, а потом укладываются спать. За кадром слышны реплики восхищенных посетителей зоопарка имени Ростислава Шило. Съемка сделана 3 сентября.
Кстати, совсем недавно, 27 августа Новосибирский зоопарк отметил 76-й день рождения. Сегодня в Новосибирском зоопарке обитает около 11 тысяч животных, представляющих почти 800 видов. Более 500 из них включены в Международную Красную Книгу.