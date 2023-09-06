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Кадр из видео на странице Сергея Ильтякова "ВКонтакте"

Белые медвежата резвились в Новосибирском зоопарке и легли спать с мамой

6 сентября 2023, 04:47
Фото: Сергей Ильтяков
Кадр из видео на странице Сергея Ильтякова "ВКонтакте"
Милое видео из Новосибирского зоопарка опубликовал в соцсетях его постоянный посетитель Сергей Ильтяков. На съемке 3 сентября белые медвежата Белка и Стрелка хорошо проводят время с мамой Гердой.

«Медвежатам играть рядом с мамой удобно, если устали можно и поспать», — написал Сергей Ильтяков, выкладывая свое видео «ВКонтакте».

Действительно, хочется улыбнуться, глядя, как резвятся подросшие Белка и Стрелка. Медвежата резвятся вокруг отдыхающей мамы Герды, устраивают шуточные потасовки, а потом укладываются спать. За кадром слышны реплики восхищенных посетителей зоопарка имени Ростислава Шило. Съемка сделана 3 сентября.

Кстати, совсем недавно, 27 августа Новосибирский зоопарк отметил 76-й день рождения. Сегодня в Новосибирском зоопарке обитает около 11 тысяч животных, представляющих почти 800 видов. Более 500 из них включены в Международную Красную Книгу.

Новосибирский зоопарк им. Шило празднует день рождения: 76 лет со дня основания
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#Общество#Дмитрий Тростников#Видео#Новосибирск#Животные#Новосибирский зоопарк#Белые медведи
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