«Человек бежит с чипом»: 9 сентября в Новосибирске пройдет Сибирский фестиваль бега

Дистанция 26-го полумарафона Раевича проложена традиционно по главной улице Новосибирска — Красному проспекту. «Нельзя нас отправлять на стадион или в лес. Полумарафоны во всем мире проводятся на улицах города», — заявил председатель федерации легкой атлетики Дмитрий Малахов на пресс-конференции в «Интерфаксе» 6 сентября 2023.