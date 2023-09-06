«Человек бежит с чипом»: 9 сентября в Новосибирске пройдет Сибирский фестиваль бега

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
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Организаторы Сибирского фестиваля бега назвали цену участия на разных дистанциях и суммы призового фонда полумарафона Раевича. А также программу и ожидаемое число участников, которые побегут по улицам Новосибирска 9 сентября 2023.
На самые престижные дистанции регистрация участников уже закрыта. 1.5 тысячи спортсменов выйдут на старт полумарафона Раевича — дистанция 21 км. Только 100 карапузов будут допущены на «забег ползунков». 150 юных бегунов к участию в детской лиге.
Дистанция 26-го полумарафона Раевича проложена традиционно по главной улице Новосибирска — Красному проспекту. «Нельзя нас отправлять на стадион или в лес. Полумарафоны во всем мире проводятся на улицах города», — заявил председатель федерации легкой атлетики Дмитрий Малахов на пресс-конференции в «Интерфаксе» 6 сентября 2023.
Улицы в центре Новосибирска будут перекрыты для движения транспорта в эту субботу. Старт полумарафона в 10-00, забег на самую массовую дистанцию 3 км начнется в 13.00.
Участие в полумарафоне платное, цена возрастала по мере приближения события от 1200 до 2500 рублей. Организаторы сообщили что последние слоты на участие были расхватаны очень быстро, за день.
Также уже закрыта регистрация на забег «ползунков» и детскую лигу (1.5 км).
Участники массового забега, которые захотят зафиксировать свой результат, тоже оплачивают участие, и получают специальный чип. Это стоит 500 рублей.
Озвучены суммы призовых для победителей. Призовой фонд полумарафона Раевича 2023 составляет 1.5 млн. рублей. Победители получат по 130 тысяч рублей. Денежные призы получат первые десять марафонцев у мужчин и у женщин. Ожидается приезд неоднократных победителей, «легенд» полумарафона — братьев Рыбаковых.
Министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов подчеркнул, что изготовлены оригинальные медали.
Директор фестиваля Евгений Гусев призвал новосибирцев «писать плакаты и выходить на улицы поддержать бегунов». Будет музыка на трассе. Организаторы надеются, что масштабный ремонт теплотрасс и «свежий асфальт» не помешают бегунам на Красном проспекте.