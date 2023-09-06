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Published Сегодня, 10:40

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Для новосибирских любителей хоккея запустят дополнительный транспорт

Для новосибирских любителей хоккея запустят дополнительные автобусы от Спортивной

6 сентября 2023, 10:40
Фото: Официальный сайт ХК «Сибирь» (Новосибирск)
Для новосибирских любителей хоккея запустят дополнительный транспорт
7 и 9 сентября в новосибирском ЛДС «Арена» состоятся два домашних матча ХК «Сибирь» в рамках сезона КХЛ 2023 /2024. В честь данных спортивных событий для болельщиков организуют дополнительный транспорт.
«7 и 9 сентября, по окончании матчей чемпионата КХЛ в МФЛА „Сибирь-Арена“, будет организовано движение автобусов от остановочного пункта „Метро „Спортивная“. В направлении станции метрополитена „Речной вокзал“ — 10 автобусов городского типа, в направлении станций „Студенческая“ и „Площадь Маркса“ — четыре единицы», — сообщается в Telegram-канале администрации города Новосибирска.
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Также для новосибирских болельщиков увеличат количество автобусов, выполняющих рейсы в районе дамбы Октябрьского моста.

7 и 9 сентября хоккейный клуб «Сибирь» во второй раз встретится с казахстанским «Барысом» (первая игра закончилась победой новосибирцев со счетом 5:4) и свердловским «Автомобилистом».

Опубликовано расписание матчей ХК «Сибирь» в КХЛ на сентябрь-2023 домашних и выездных
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