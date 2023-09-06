Для новосибирских любителей хоккея запустят дополнительные автобусы от Спортивной

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
«7 и 9 сентября, по окончании матчей чемпионата КХЛ в МФЛА „Сибирь-Арена“, будет организовано движение автобусов от остановочного пункта „Метро „Спортивная“. В направлении станции метрополитена „Речной вокзал“ — 10 автобусов городского типа, в направлении станций „Студенческая“ и „Площадь Маркса“ — четыре единицы», — сообщается в Telegram-канале администрации города Новосибирска.
Также для новосибирских болельщиков увеличат количество автобусов, выполняющих рейсы в районе дамбы Октябрьского моста.
7 и 9 сентября хоккейный клуб «Сибирь» во второй раз встретится с казахстанским «Барысом» (первая игра закончилась победой новосибирцев со счетом 5:4) и свердловским «Автомобилистом».