Для погорельцев пятиэтажки в Новосибирске нашли временное убежище

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
Пожар произошел 6 сентября, во время него никто не пострадал, но из дома пришлось эвакуировать 30 человек. У дома обрушилась кровля, ее пообещали восстановить до наступления холодов. Также сообщается, что на пятом этаже подтоплены несколько квартир.
Жильцы, которые не смогут вернуться в свои квартиры из-за пожара, смогут временно пожить в гимназии №12
Ранее в Новосибирске загорелся склад с пиротехникой, один человек пострадал, получив ожоги. Огонь перекинулся также на мусор под электроподстанцией. Кроме того, возникла угроза распространения пожара на соседнее здание пустого склада, но пожарникам удалось это предотвратить.