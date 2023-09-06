Для погорельцев пятиэтажки в Новосибирске нашли временное убежище

Пожар произошел 6 сентября, во время него никто не пострадал, но из дома пришлось эвакуировать 30 человек. У дома обрушилась кровля, ее пообещали восстановить до наступления холодов. Также сообщается, что на пятом этаже подтоплены несколько квартир.