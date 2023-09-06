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Published Сегодня, 17:06

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Updated Сегодня, 17:11

При пожаре погибших нет

Для погорельцев пятиэтажки в Новосибирске нашли временное убежище

6 сентября 2023, 17:06
Фото: МЧС по Новосибирской области
При пожаре погибших нет
Пострадавших при крупном пожаре в пятиэтажном доме во 2-м Краснодонском переулке расселят в одной из гимназий, сообщили в региональном правительстве.

Пожар произошел 6 сентября, во время него никто не пострадал, но из дома пришлось эвакуировать 30 человек. У дома обрушилась кровля, ее пообещали восстановить до наступления холодов. Также сообщается, что на пятом этаже подтоплены несколько квартир.

Жильцы, которые не смогут вернуться в свои квартиры из-за пожара, смогут временно пожить в гимназии №12

Ранее в Новосибирске загорелся склад с пиротехникой, один человек пострадал, получив ожоги. Огонь перекинулся также на мусор под электроподстанцией. Кроме того, возникла угроза распространения пожара на соседнее здание пустого склада, но пожарникам удалось это предотвратить.

В Новосибирске произошёл пожар на заводе торгового оборудования
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#Новосибирск#Пожар#Пострадавшие#Эвакуация#Пятиэтажка#Гимназия
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