Глава ФОМС Баланин: Количество россиян, проходящих диспансеризацию, выросло вдвое

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Об этом он заявил, выступая на Московском урбанистическом форуме.
Руководитель ФОМС сообщил, что объемы профилактической медицинской помощи, оказываемой россиянам, выросли более чем на 57%.
Увеличилась и доступность углубленной диспансеризации для жителей РФ. Известно, что в течение семи месяцев 2023 года из средств ФОМС на нее направили 5 млрд рублей, что превышает на 27,3% объем средств, выделенных в прошлом году за аналогичный период.
При этом отмечается рост ее объемов на 28,7% — за указанный период они составили 4,3 млн против прошлогодних 3,4 млн комплексных посещений. Максимально востребована данная услуга в Курской, Тюменской и Кировской областях. Кроме того, спрос на углубленную диспансеризацию довольно высок в Алтайском крае и Чеченской Республике. Об этом сообщает издание rg.ru.
Глава ФОМС напомнил, что на углубленную диспансеризацию могут записаться перенесшие коронавирусную инфекцию россияне.
Также Илья Баланин объяснил, каким образом в текущем году изменился механизм оплаты профилактических осмотров и диспансеризации. На сегодняшний день средства выделяются на единицу объема медицинской помощи и поликлиники получают деньги в зависимости от объема услуг, оказанных гражданам. Этот механизм позволяет расходовать средства фонда максимально эффективно, мотивируя медучреждения на работу с населением.