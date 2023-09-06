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Глава ФОМС Баланин: Количество россиян, проходящих диспансеризацию, выросло вдвое

Глава ФОМС Баланин: Количество россиян, проходящих диспансеризацию, выросло вдвое

6 сентября 2023, 06:51
Фото: пресс-служба ФОМС
По словам Ильи Баланина, главы Федерального фонда обязательного медицинского страхования, с января по июль 2023 года профосмотры прошли более 44 млн россиян, что вдвое превышает показатели аналогичного периода минувшего года.

Об этом он заявил, выступая на Московском урбанистическом форуме.

Руководитель ФОМС сообщил, что объемы профилактической медицинской помощи, оказываемой россиянам, выросли более чем на 57%.

Увеличилась и доступность углубленной диспансеризации для жителей РФ. Известно, что в течение семи месяцев 2023 года из средств ФОМС на нее направили 5 млрд рублей, что превышает на 27,3% объем средств, выделенных в прошлом году за аналогичный период.

При этом отмечается рост ее объемов на 28,7% — за указанный период они составили 4,3 млн против прошлогодних 3,4 млн комплексных посещений. Максимально востребована данная услуга в Курской, Тюменской и Кировской областях. Кроме того, спрос на углубленную диспансеризацию довольно высок в Алтайском крае и Чеченской Республике. Об этом сообщает издание rg.ru.

Глава ФОМС напомнил, что на углубленную диспансеризацию могут записаться перенесшие коронавирусную инфекцию россияне.

Также Илья Баланин объяснил, каким образом в текущем году изменился механизм оплаты профилактических осмотров и диспансеризации. На сегодняшний день средства выделяются на единицу объема медицинской помощи и поликлиники получают деньги в зависимости от объема услуг, оказанных гражданам. Этот механизм позволяет расходовать средства фонда максимально эффективно, мотивируя медучреждения на работу с населением.

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