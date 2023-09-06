Глава ФОМС Баланин: Количество россиян, проходящих диспансеризацию, выросло вдвое

При этом отмечается рост ее объемов на 28,7% — за указанный период они составили 4,3 млн против прошлогодних 3,4 млн комплексных посещений. Максимально востребована данная услуга в Курской, Тюменской и Кировской областях. Кроме того, спрос на углубленную диспансеризацию довольно высок в Алтайском крае и Чеченской Республике. Об этом сообщает издание rg.ru.