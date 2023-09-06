Минэкономразвития и КМСП представили стратегию увеличения вклада МСП в экономику

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников подчеркнул, что государственная помощь играет большую роль в увеличении количества субъектов МСП, их доходов и числа самозанятых. Этого удается достигать, несмотря на карантин из-за ковида и санкции. В министерстве заявили, что получатели господдержки в два раза увеличивают свою доходность и в восемь раз вырастают по показателю занятости.