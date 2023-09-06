Минэкономразвития и КМСП представили стратегию увеличения вклада МСП в экономику

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Как сообщает kommersant.ru, во многом с помощью мер господдержки количество субъектов МСП в России держится на уровне шести миллионов. Этому помогает сокращение проверок, повышение доступности кредитов, создание устойчивого спроса на продукцию МСП и другие меры.
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников подчеркнул, что государственная помощь играет большую роль в увеличении количества субъектов МСП, их доходов и числа самозанятых. Этого удается достигать, несмотря на карантин из-за ковида и санкции. В министерстве заявили, что получатели господдержки в два раза увеличивают свою доходность и в восемь раз вырастают по показателю занятости.
«Те, кто воспользовался финансовой поддержкой, в шесть раз реже закрывают свой бизнес на горизонте трех лет. Они быстрее растут, а значит, платят больше налогов, чем те, кто поддержку не получил», — сообщил Решетников.
Отмечается, что в рамках новой стратегии оказания помощи МСП к 2030 году поставлены задачи увеличить вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны до 28% (+3 п. п.), увеличивать число занятых и их доходы, стимулировать развитие МСП в сферах ИТ, туризма, обрабатывающей промышленности, увеличить долю средних компаний в два раза, а доходы на одного работника почти на четверть.
Как рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, мерами поддержки бизнеса удалось охватить компании во всех регионах страны. Особенно это видно в южных и дальневосточных регионах, где кредитование с господдержкой выросло более чем на четверть.
«За счет перехода на „зонтичный“ механизм поручительств удалось существенно повысить доступность кредитования и разделить риски с банками», — пояснил Александр Исаевич.
«Ключевая задача следующего этапа нашей работы — увеличение „продолжительности жизни“ предпринимателей и привязка всех мер поддержки к увеличению дохода в расчете на 1 работника субъекта МСП», — отметил в заключение стратегической сессии первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Он также обратил внимание на необходимость развивать колоссальный экспортный потенциал МСП. Также Белоусов заявил о ключевой роли регионов в структурной перестройке сектора МСП. Для этого КМСП, Минэкономразвития совместно с командами губернаторов должны стандартизировать региональные меры поддержки.