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Снег в НСО выпадет в конце сентября

Когда новосибирцам ждать снегопада? Рассказали синоптики

6 сентября 2023, 08:51
Фото: 1MI
Снег в НСО выпадет в конце сентября
В Новосибирскую область пришла осень и уже не за горами первый снегопад. При этом в нынешнем году он может выпасть раньше обычного.

Согласно прогнозу Западно-Сибирского УГМС, в сентябре выпадет больше месячной нормы осадков. Новосибирцам стоит готовить зонтики, поскольку зарядят дожди. В конце месяца уже возможен мокрый снег.

При этом среднемесячная температура воздуха в первом осеннем месяце будет вполне теплой. Уже во вторую пятидневку столбик термометра поднимется до +17 градусов, к концу месяца похолодает до +12. Однако ночью будут заморозки до -2 градусов тепла.

В Новосибирске ожидаются похолодание до +15 и дождь 6 сентября
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#Происшествия#Новосибирск#Погода#Синоптики#Александр Ляхов#Прогноз погоды
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