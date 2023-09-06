Когда новосибирцам ждать снегопада? Рассказали синоптики

В Новосибирскую область пришла осень и уже не за горами первый снегопад. При этом в нынешнем году он может выпасть раньше обычного.

Согласно прогнозу Западно-Сибирского УГМС, в сентябре выпадет больше месячной нормы осадков. Новосибирцам стоит готовить зонтики, поскольку зарядят дожди. В конце месяца уже возможен мокрый снег. При этом среднемесячная температура воздуха в первом осеннем месяце будет вполне теплой. Уже во вторую пятидневку столбик термометра поднимется до +17 градусов, к концу месяца похолодает до +12. Однако ночью будут заморозки до -2 градусов тепла. В Новосибирске ожидаются похолодание до +15 и дождь 6 сентября Узнать подробнее Читайте также: Похолодание до + 8 градусов и дожди вернутся в Новосибирск через сутки