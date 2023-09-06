Когда новосибирцам ждать снегопада? Рассказали синоптики

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Согласно прогнозу Западно-Сибирского УГМС, в сентябре выпадет больше месячной нормы осадков. Новосибирцам стоит готовить зонтики, поскольку зарядят дожди. В конце месяца уже возможен мокрый снег.
При этом среднемесячная температура воздуха в первом осеннем месяце будет вполне теплой. Уже во вторую пятидневку столбик термометра поднимется до +17 градусов, к концу месяца похолодает до +12. Однако ночью будут заморозки до -2 градусов тепла.